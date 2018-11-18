自由廣場》選舉民調公布閉鎖期 該調整了

◎ 劉一德

「假民調」與「假新聞」充斥，影響選舉公正性，為此次地方選舉兩大爭議。先不談複雜度高的「假新聞」該怎麼辦，對於複雜度較低的「假民調」，儘管現在已經進入投票前十天的公布閉鎖期，但「假民調」所引發的，不管是「棄保效應」、「西瓜偎大邊效應」，「沉默螺旋效應」或賭盤，正逐漸發酵，影響選舉結果。

選舉民調本來是民主選舉中，候選人、政黨、媒體或研究機構用來測量民意、瞭解選情，調整選戰策略，或探求民意趨勢的工具。但在台灣發展至今，早已淪為政治攻防，操作選情、擾亂視聽及選舉賭盤營利的工具。選舉民調工具化，使得原來的「數字會說話」，變成「數字見人說人話，見鬼說鬼話」。甚至「數字亂說話」、「數字說謊話」，嚴重妨害選舉公平性。

國際上，除了美國、英國、澳洲、丹麥、荷蘭等國，沒有選舉民調公布閉鎖期規定之外，法國為投票前七天，違者有刑事責任；西班牙為投票前五天，違者有刑事責任加罰款；德國、紐西蘭只有投票當天到開票前受限制；加拿大為投票前兩天，違者有刑事責任；日本則規定，任何時間都不准公開選舉民調，違者有刑事責任；韓國大統領選舉為選前二十三天，國會議員和地方選舉為選前十七天，違者有刑事責任加罰款。可見民主政治成熟之西方國家規定較寬鬆，與台灣地理位置、政治文化相近的日本及韓國，規定嚴格甚多。

我國總統副總統及公職人員選罷法，關於選舉民調公布閉鎖期「投票日十日前」，只有罰金無刑責的規定，分別制訂於一九九五年及二○○七年。其立法理由，都是因為當時的總統副總統、縣市長及立法委員選舉，嚴重受到選舉民調干擾。但施行至今二十餘年來，電子媒體及網路科技日新月異，民調擴散的質量與速度不可同日而語，現行規定顯然已不符合當初防止「假民調」影響選舉公平性的立法意旨，亟待修法。

執政黨掌握絕對多數的立法院，如不能與時俱進，劍及履及，修法延長投票前十天的選舉民調公布閉鎖期，並增訂刑責規定，可以預見，現行法將繼續波及明年總統副總統與立委大選，事情就大條了。

（作者現任台聯黨主席）