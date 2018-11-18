自由廣場》兩人關係是伴侶，婚姻含經濟動機

◎ 林奇璋

日前自由評論網刊出兩篇投書，提到「為何不讓別人結婚？婚姻是因相愛共組家庭，不是為了生小孩」與「漫長的婚姻平權之路：大法官已做出現有法律違憲。既是平權，再訂定同志專法仍是歧視。」筆者有不同意見。

每個人都有不受他人歧視，追求幸福的權利。所有法律制度都是人訂定的，現行男女婚姻享受許多權利；除保障雙方外，也提供經濟上的鼓勵誘因。男女的婚姻制度會自然生兒育女、建構社會延續生命，讓人類歷史得以綿延不絕。它提供一個穩定的倫常關係，具有積極的價值；這點同婚難以類比。同婚除了相愛共組家庭外，無法自然生產下一代，只能消極領養，對社會欠缺一個「積極動機」。如今時代進步，男男、女女…都欲結為「伴侶」，也爭取法律保障；但「婚姻」是國家社會所創造、立法鼓勵的一種制度。假如相愛屬兩人幸福權利，「同婚」就該平權保障，那麼「近親結婚」也不應禁止。同理「一夫多妻、一妻多夫」也該得到認同才對，且從歷史和傳統的角度來看，也比同婚的議題要更早（美國首席大法官羅伯茲所言）。德國社會學家L.穆勒曾歸納婚姻成立的三個主要動機：經濟、子女和感情。只能說除感情外，同婚是較不圓滿的結合。齊頭式平權，不是真的平權。

重新定義婚姻，就重新定義了教養孩子。同婚帶來的「同志教育、性解放」，也令許多父母不安。教育就是引導，孩子就會模仿。「如果我的孩子本來不是同志，有人影響他成為同志？」從生下孩子、期盼兒女成家立業，畢竟是許多父母的心願，父母尊重同志，也願保障同志權利；但不希望孩子們被引導成為同志。法律中性化用語「雙親」，也讓許多父母無法接受，衝擊家庭次序、社會倫理，也改變了傳統。

現行男女婚姻享有許多法律權益，同志、未婚者全無，是具排他性的零和遊戲。這是不周全、也是大法官判決違憲之處，歐洲人權法院也裁定應容納同性伴侶。然而所有立法皆經過長時間審視與討論，且配合民情與社會現況才能訂出完善法律。同婚議題太新，台灣社會需要更多的資訊對話討論。我們接納同志，也愛他們，同性者也有追求「親密結合關係」的權利。但不受歧視是一回事，如何更改制度與家庭婚姻價值觀以降低社會影響，則是另一回事。現階段上無須一步到位，將同婚與多元成家畢其功於一役，修改民法將衝擊所有婚姻相關法令與家庭價值體制。可先選擇伴侶制，另立專法或其他方式保障，實質上提升同志伴侶權（如共組家庭、醫療同意權等）。待社會有更多共識後，再逐步調整內容，提升權利位階。

（作者為精算師，台北市民）