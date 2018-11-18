自由廣場》藍軍國旗 葉公好龍

◎ 謝捷晃

選舉進入倒數計時，國民黨再次揮舞國旗造勢，宣稱要「贏回中華民國」，不禁讓人想起「葉公好龍」這句成語，原來葉公不是真的好龍，只是表裡不一的沽名釣譽而已。

「葉公好龍」典故出自「莊子」與西漢劉向《新序．雜事》，大意是說春秋時有一位葉公愛龍成癖，身上佩帶的鉤劍、鑿刀，家裡的樑柱門窗、器具與擺設，都飾有龍紋圖案。上界的真龍聽說人間有如此喜歡龍的人，就決定下來拜訪。

有一天，真龍降落到葉公家裡，葉公看見後，嚇得拚命逃跑，失魂落魄。原來葉公並非真的喜歡龍，而是喜歡似龍非龍的東西而已。

此故事演變成「葉公好龍」這句成語，被用來比喻表裡不一、口是心非，亦即表面上愛好某事物，實際上並不是真的愛好。

每到選舉，國民黨與藍軍候選人的造勢場合總是揮舞國旗，包括韓國瑜的造勢場合亦是如此，最近藍軍在網路猛傳國旗與國民黨黨旗的宣傳圖片，圖案中寫著「您的一票贏回中華民國」，與二十四年前台北市長選舉被趙少康陣營訴求為「中華民國保衛戰」，沒有兩樣。

但事實上，國民黨怎麼看待這面國旗？從馬英九擔任台北市長起，台北市承辦國際運動賽事，嚴禁攜帶中華民國國旗進場，我們的國旗成了違禁品，但二○○九年高雄市承辦世界運動會，卻允許民眾攜帶國旗入場。

動不動就揮舞國旗耀武揚威的國民黨，嚴禁在國際賽事出現國旗，反倒是民進黨執政卻允許國旗入場，實在諷刺！

再提到保衛中華民國，在馬英九擔任總統時，國民黨、新黨官員高幹絡繹不絕地到中國朝奉，但每次提到馬英九，總是以「馬先生」、「馬主席」稱呼，從來不敢直稱「馬總統」，第一個在中國北京官員面前直稱「我們馬總統」的人，竟然是時任高雄市長的民進黨陳菊。「總統」是中華民國的元首，連「總統」二字都避諱，一看到中國官員，「中華民國」與「國旗」都消失不見，如何保護中華民國？

所以，用「葉公好龍」形容國民黨的揮舞國旗造勢、保衛中華民國，實在最貼切不過了！

（作者曾任媒體記者，屏東市民）