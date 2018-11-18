自由廣場》與柯媽談「身體不好」

◎ 李月治

民眾抗議台北市長柯文哲刪除重陽敬老金，柯媽表示，台北有為長者施打免費疫苗，還反問：「身體不好拿一千五百元要幹嘛？」引發議論。我說，柯媽此言差矣！而且沒有同理心，不懂換位思考，老人身體不好，更要領一千五百元啊，何況，柯媽自己也領重陽敬老金。

台北市長柯文哲上任後，取消重陽敬老金，是許多老人心中的痛。一千五百元雖不多，但老人開心呀，最重要的是，讓他們感覺受重視、受尊敬的心意。身體健康的老人，領了一千五百元，可以開開心心去消費玩樂。身體不好的老人，更要領一千五百元，因為看病要錢、找看護要錢、買營養品要錢。有句打趣的話︰「何以解憂？唯有暴富。」一千五百元雖然區區小數目，卻可能讓一位生病的老人暫時忘記病痛，眉開眼笑。俗話說，老人要三寶，老本、老伴、老友，沒有老本很容易成為下流老人，晚景淒涼。

柯媽這位超級助選員，愛子心切，卻每每失言，從罵姚文智「沒路用」，傷了一位母親的心（姚文智的媽會不會這樣想：我的小孩有沒有路用，輪不到別人說三道四？）現在又說，老人身體不好拿一千五百元要幹嘛？再次失言，真是越幫越忙，不僅讓柯Ｐ頻頻失分，還遭對手嘲諷反擊，真是何苦來哉？

（作者為來台逾二十年的新住民，台北市民）

柯媽媽真恐怖

◎ 李欣芬

民進黨台北市長候選人姚文智日前批柯文哲市長屢次標榜還債五二○億元，但其中四四○億元分明是超收稅額，「像個潑猴耍賴」；沒想到竟被柯媽媽嗆聲說「最沒路用，秤秤斤兩」等語。

接著，姚媽媽因為兒子被罵沒路用，躲在客廳的陰暗角落裡傷心流淚；之後柯媽媽回嗆是姚文智先罵人才回嘴的！

我不禁想起四年前柯文哲初次參選台北市長時，柯媽媽還是媒體新人，接受專訪時，談到柯文哲、陳佩琪夫妻及孫子的情形，她說多年前某次陳佩琪兄長的孩子來家中作客，沒想到小孩子們吵架了，結果陳佩琪的孩子被兄長的孩子打了，那時愛孫心切的柯媽媽，見狀竟對孫子說：「你為什麼不打回去？」

當時的我聽了覺得很恐怖，因為小孩子吵架而已，柯媽媽沒有趁機化解，竟用「以暴制暴」的方式教導孫子，根本是大錯特錯！

四年來，柯媽媽在媒體顯露的是急切性情及絕不吃虧的鬥雞性格，她專門教訓別人，就是不教訓自己兒子！無怪乎柯文哲顯現出自傲、自大、說謊等人格特質，這些應該都與母親自小的教導脫不了關係！

台灣的政治人物，無論陳水扁、馬英九、朱立倫、林佳龍、林右昌、鄭文燦等，他們的媽媽都是安安靜靜的，絕不會出來口無遮攔、尖酸刻薄地說三道四，唯獨柯媽媽而已！

（作者為台灣教授協會會員，台北市民）