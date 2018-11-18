自由廣場》王金平這是何苦？

◎ 陳安

兩年前，筆者就曾經為文替王金平抱屈，覺得他卡到一席國民黨的不分區陽春立委，實在沒什麼意思，果不其然，兩年半來，他在立法院韜光養晦，除了每個會期發表一篇質詢稿，活生生就是一個孤家寡人，不僅國民黨團沒人甩他，連媒體也漸漸懶得睬他。

從事政治大抵不脫兩個動機，一是成就功名以光宗耀祖，或者是經世濟民，為萬世開太平。王院長在政壇打滾了四十年，足稱耆老矣，但他的功業很難歸類，他能雄霸立法院龍頭寶座十七年，與李登輝的提拔脫不了關係，當李登輝與國民黨決裂時，他卻首鼠兩端，和威權黨國勾勾纏。

如今已高齡七十八歲，按理說應是享受含飴弄孫之樂，功過留給他人評說了，偏偏來了一個光頭韓國瑜，吹皺一池春水，也攪亂了他的心田，這是風動、幡動、還是心在動？王金平說過很多富含禪機的話，但他的立身處事，並沒有這麼豁達，特別是在面對進退大節的關口上。

台籍年長菁英長期處於侍從體制，自矮一截的奴性一旦養成，往往習焉不察，王金平曾與馬英九競逐黨主席，結果終生被烙上了黑金烙印，糟蹋他最凶的，就是當年的黃復興深藍系統，他當立法院長，拉洪秀柱當副院長，即使常被深藍笑罵冷落，他仍然俯首甘為馬政府的孺子牛，還差一點被開除黨籍，真不知道該為他的愚忠感到敬佩，還是該為他的歹命感到悲哀。

現在冒出一個黃復興出身的韓國瑜，跑到高雄來落草，錯把三山（岡山、鳳山、旗山）當成了井崗山，企圖打游擊顛覆本土政權，王金平基於張榮味的交情愛烏及屋，不但提供人馬糧秣，還賣老命強力動員助拳，國民黨彷彿迴光返照，霎時滿面紅光。

最可悲的是，王金平在自己出錢出力的場子上，只因多講了兩句話，台下「八百壯士」就不耐煩的噓他下台，乞丐趕廟公，莫此為甚！王金平熱臉去貼冷屁股，何苦呢？

姑且假設韓國瑜當選了，護駕有功的高級外省權貴，會給本土鄉紳王金平好臉色看嗎？會給他所屬派系分一杯羹嗎？別傻了，只要看看聯合中國的傳聲筒，早已先一步在放風聲，喝令馬、吳、王等老傢伙，選後統統靠邊站，別奢想沾禿子的光。

王金平對黨的一片愚忠，其志可敬，其情可憫！

（作者曾任新聞周刊副總編輯）