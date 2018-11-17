社論》台灣民主面臨內憂外患

台灣的民主是一個成功的故事，國際上不論承不承認台灣是個主權國家，都不會質疑這個成功故事的真實性。自由開放印太戰略，民主的典範是台灣的角色。不過，民主的典範，在這次的九合一選舉，一場無關政權輪替的地方選舉，卻面臨內憂外患的危機。台灣人民能夠克服危機嗎？下個星期六，答案即將揭曉。但是，在答案一翻兩瞪眼之前，廣大選民仍有機會慎思明辨，如何讓台灣的民主實踐化險為夷。

過去幾年，台灣的民主躁動，主要表現在民粹主義，這是伴隨著全球化而來的現象。然而，軍公教年金改革的切身利益之爭，同婚廢死的道德價值信仰之爭，卻使民粹主義往更大的社會原野燃燒。小英政府的改革、進步，意外引起不同層面的反撲，實屬始料所未及，也造成這次民主盛事的無形壓力。無形的壓力，遇上選舉與公投的煽情動員，致使政見淪為裝飾品，民主亂象令人慘不忍睹。

金曲歌后詹雅雯為陳其邁旗山造勢登台獻唱，隨後臉書遭韓粉湧入謾罵言論，網路霸凌令人瞠目結舌。一場單純的歌唱演出，也要「鑽向敵人的心臟」，真是匪夷所思。在此之前，政治面向的網路霸凌，頂多僅止於選舉當事人，如今連藝人也池魚遭殃，民主嘉年華會的脫軌程度實在是太超過了。必須注意到，這是台灣民主的暗影。假使不給始作俑者教訓，更極端的操作還在後頭。

超出正常聲量的韓粉，從何而來？北京稱：「從不介入台灣的選舉」。不過被美方報告打臉，直指中國加強對台政治活動，以多種手段試圖妨礙台灣民主發展及小英政府。於是，這次選舉出現許多乖離台灣常識的現象，例如假新聞、假訊息幾乎無日無之，再如網路聲量以極度不符人口比例的分貝放大。瞬間湧現的人口黑數，從何而來不得不啟人疑竇。

另據調查局統計，截至十四日止共蒐獲賄選情資一一四二件，賄選情資以嘉義地區一○九件居冠。陰風所及，有地方議會副議長被控賄選，卻因議會召開定期會，決議不同意地檢署函請予以逮捕或拘禁。明目張膽地與查察賄選對幹，保護傘到底在保護哪一種人？見微知著，台灣的民主活力，仍不免於金錢與黑道的綁架，淪為北京介入台灣選舉的破口。顯而易見，台灣的民主願景，還有許多未完成的拼圖。

最特別的是，南台灣高雄市，出現了別處沒有的空戰。特定候選人，網路聲量在極短的時間暴漲，而且聲勢外溢到許多縣市。這種選戰新策略，似乎是以不為外人所知的操作手法，揚起選舉市場的滿天迷霧，在宣傳戰上造成西瓜倚大邊的羊群效應。這樣的操作手法，只要在民調封關之前完成，便可以達到最大的邊際效應。而政府在日本關西機場事件之後，似乎尚未建立有效的防護網。假使這次讓他們瞞天過海，可以想像二○二○會有更大的災難。

至於，特定選舉造勢的場合，群眾亢奮高唱軍歌也就罷了，但是卻把這種與當前民主氣氛極不搭調的曲調唱進捷運、高鐵，便不得不令人聯想到中國文化大革命時期紅衛兵到處串連的情景。民主的嘉年華，淪為一場內戰，凡是關心台灣的人，絕不樂見。

作為民主的典範，台灣已成國際資產。當前的問題是，文攻武嚇窮台融台以外，台灣還面臨以量取勝的中國霸凌聲量的挑戰，來自北京的數位集權主義，正以藏身暗處的銳利武器「夜襲」台灣。早在九月中，川普便透過「推特」發文指控，中國試圖藉由在貿易戰中瞄準他的政治支持基本盤，影響十一月舉行的期中選舉。連美國這樣規模的民主選舉，中國都動手操弄其過程與結果了，何況是縱深有限的台灣？

從二○一四到二○一六的民主勝利，會不會被中國資金與暗黑軍團的新型武器—鍵盤所擊潰，堪稱一九九六以來台灣最艱鉅的挑戰。剩下一個星期的漫天戰火中，大家一定要看清楚這場選戰幕後的敵人是誰。