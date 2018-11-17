自由廣場》只夠保衛2％的幸福

◎ 陳嘉霖

新北市長候選人「公辦政見發表會」日前舉行，其中身為新北副市長的侯友宜具體政見不多，不過他提到新北市的「幸福保衛站」政策，相當得意的做為新北執政績效的範例。但這反而顯露出侯友宜在社福方面的外行。

「幸福保衛站」是從二○一三年開始在新北市實施的創新政策，具體內容是透過遍佈各街角巷弄的四大超商，提供遭逢急難的兒童取餐，不致挨餓。同時超商店員可立即通報高風險家庭系統，讓社政單位後續能夠介入處遇、提供協助。

持平的說，這個政策頗具創意，不僅契合台灣都市的特性，創造二十四小時無休的服務輸送系統，新北市政府藉由現成的商業空間，協助弱勢兒少，企業也有實踐社會責任的管道。聽起來不錯？是的，這個看似美好的政策非常適合政客加以渲染後，用來填充自己空虛的政績。事實上，「幸福保衛站」只是個功能極為有限的小方案，在社福體系裡，根本不具關鍵意義，侯友宜卻在時間寶貴的政見發表會上，做為自我行銷的範例政策，令人費解。

「幸福保衛站」開辦以來，平均每年服務約三千人次，每人次的支出單價約為八十元，所以每年約為二十四萬元預算，是相當小規模的社福方案，且經費來源以募款為主，「新北市社會救濟會報專戶」共募得捐款一千餘萬。而在最重要的高風險家庭發現與通報的貢獻上，其實也只佔新北市所有高風險家庭總數的二％。

依據上述數字，「幸福保衛站」不僅在社福體系裡沒有重大貢獻，場域、人力等又都是借重民間企業，經費也是由社會挹注，新北市政府扮演的角色相當微小。總而言之，雖然這個方案對弱勢兒童有些幫助，但絕非社會福利體系的關鍵環節，也沒有真正解決弱勢家庭問題的能力。侯友宜要用這個只貢獻二％通報率的方案來建構「社會安全網」？不僅欺騙選民，也證明他無法提出更扎實的社福政見，實是自曝其短。

（作者為台聯政策部主任）