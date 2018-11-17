自由廣場》全民健保排除酒駕？

◎ 羅俊瑋

近日新聞報導健保署李伯璋署長認為，「酒駕是最不好的行為」，對健保造成極大負擔，希望推動相關法令的修法，努力方向有二，一為健保不給付酒駕者車禍意外的醫療費用，另針對酒駕車禍意外，相關傷者醫療支出部分，將採取代位求償。

首先李署長認為酒駕是不好的行為，應加以禁絕，此為吾人所贊成者。然其所提出之修法方向卻不甚妥當。按現行全民健康保險法係為強制加保，既然酒駕者與受害者已繳付健保費，其酒駕或遭酒駕所致之醫療費用，全民健康保險如何得不為給付？又就代位求償而言，現行全民健康保險法第九十五條本即有此規定，此規定係對受害者而言之規定。而對酒駕者而言，因社會保險與商業保險本質上仍有不同之規定，其可否如商業保險為相同之規定，尚有疑義。又果可如此調整，則是否因其他原因自傷者，是否亦應為如此之調整？其仍有相當之疑問。

然現今有疑義者，非為李署長所言之問題，而係全民健康保險法第九十五條第一項規定有疑義。按去年修正之現行全民健保法第九十五條第一項相當怪異，其文義令人難以了解，其或將使人誤認為係交通事故受害者之權利依據。其實際係指全民健康保險人給付交通事故受害者相關醫療費用後，得代位求償之規定。然衛福部長於本條修正在立院答詢時，卻係以「墊付返還」之法律關係稱之，而產生現今條文怪異之情形。現今李署長又稱要「代位求償」？豈不打臉部長之說詞。當然，李署長之見解方為正確。換言之，現今全民健保法第九十五條第一項規定即為代位求償之規定。

去年就全民健保法第九十五條第一項修正時，並未就全民健康保險人於向汽車責任保險人代位後有不足時，應向酒駕之肇事者就其不足之金額求償加以規定。致使全民健康保險人將此所支出之費用，歸由全體健保之被保險人分擔，此將造成全民共擔酒駕禍害之不良結果。因此，個人建議全民健保法第九十五條第一項規定應將之改為：「保險對象因汽車交通事故，本保險之保險人於提供保險給付後，得向可歸責肇事者投保汽車責任保險之保險人代位請求。未足額清償或未投保者，向可歸責肇事者代位請求。」或較為妥適。

（作者為國立中正大學法律學系教授）