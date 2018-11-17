自由廣場》酒駕肇事全民買單？

◎ 魏世昌

健保署最近與立委討論，希望推動相關修法，研擬取消酒駕者車禍事故健保給付，甚至能夠代位求償，由酒駕者負責車禍所有醫療支出，包括急救、住院以及後續治療等費用，不要浪費社會成本。對此，有民間團體表示，這違背了全民健保的立法精神，不能因為討厭某些人，就不給予給付。

但筆者忍不住想問，酒駕肇事者造成多少家庭破碎，卻因強制險不理賠被認定為「公共危險罪」的酒駕，健保跟著求償無門，醫療費用均由全民買單，難道就符合公平正義原則嗎？分析健保大數據，二○一四年至二○一六年醫療院所申報資料，發現每年用於酒駕車禍事故的醫療費用約一．七億至三．一億元，平均每起事故約需八萬到十一萬元，明顯高於所有車禍醫療事故平均醫療支出的六至七萬元。此外，對於酒駕肇事者，強制責任險不豁免，健保卻豁免，健保代位求償對做錯事的人反而不課責，不奇怪嗎？放任酒駕惡行意外被豁免，成為一大漏洞，這不是行政怠惰是甚麼？

何以酒駕當事人了解酒駕風險，卻依然存在僥倖心理？除了跟法院輕判、輕縱（除非酒駕致人於死），法官量刑通常不會「判滿」有關外，酒駕肇事者對健保及社會造成極大負擔，卻不用負擔該車禍意外所有醫療費用，把社會成本轉嫁給全民買單，恐怕也是造成酒駕肇事者我行我素的一大主因。盼政府凝聚社會共識，協調各相關部會，儘速修法補漏，讓肇事者付出應有的代價，以遏阻酒駕！

（作者為工程師）