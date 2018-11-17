自由廣場》莫讓毒品腐蝕國安

◎ 姚中原

國安局特勤中心一位林姓中校軍官，上月被警方查獲持有安非他命毒品，此已是近期特勤中心涉毒的第二起。今年三月，保六總隊警官大隊一名支援特勤中心的鄭姓警官，亦被查獲安非他命。以上現象，說明了毒品早已攻陷我國政府一些極為敏感單位。

去年二月，國軍清泉崗軍事基地被人惡意在營區內丟撒了五十三包毒品，此明目張膽挑戰公權力的重大案件，至今仍未破獲。而這些「有心破壞份子」或是「毒品的供應者」，因未被繩之以法，而持續潛伏在國軍機敏部隊中，未來極可能伺機再犯罪。

審計部曾對外公布一項調查資料指出，國軍官兵在二○一五年尿液篩檢結果，確認有吸食毒品的人數高達七七○多人，其中陸軍有五七九人，海軍有一六五人，空軍則有二十九人，此是國軍近年來染毒人數最高的一年。今年，最新調查結果尚未出來，但涉及毒品的國軍人數，相信仍是非常可觀。

此次國安局特勤中心官員被查獲持有毒品，絕不是將涉毒的軍官或警官給予記過汰除，就能解決問題。政府應對機敏單位已被毒品侵入的事實，提高警覺並研究有效因應對策。因為這些常接觸到政府重要官員的特勤人員，如被毒品污染或受到控制，不只是個人身體健康受到傷害的問題，更可能會對單位的紀律、士氣及國家機密帶來負面影響及嚴重傷害。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）