自由廣場》中國殺手機器人

◎ 夏門

自由時報日前，刊登編譯迻譯的中英對照：「中國招募最聰明愛國的三十一位學生，全體學子十八歲左右，參加為期四年，所謂『人工智慧武器系統實驗班』」。什麼是愛「國」？那就是熱愛專制政權的中共獨夫習「大大」，看完譯文，我全身猛冒冷汗！天呀！中國豈非自作孽不可活！

該文刊登時，我正好看到「巴比倫密碼」（BabylonA.D），此片乃美法合作的科幻電影。二○○八年首映，普受好評。故事內容大致是在不久的未來，成千上萬的衛星，將監視觀察地球上的人。此外，一個僅僅兩歲時，能懂十九種語言，成長中的年輕少女，能夠透徹深入感受人性，她在嬰兒時期植入具病毒的「生化武器」。該病毒能傳染人體，也就是說，任何人都能感染「生化武器」病毒，導致人類皆成「武器」，彼此殺戮！世界豈不是到處暴力，互相殘殺，這是何等恐怖，令人驚懼的大紊亂！

女主角既然能夠透析人性，證明凡是感染「生化武器」的任何人，都能洞識人心，他們都變化成為英國名作家歐威爾（GeorgeOrwell）筆下傑作《一八九四》書中的「老大哥」，無論何人的思想作為，都可以深入瞭解，這樣的老大哥誰敢跟他相處？更何況老大哥越來越多，無形中人人等於受到監控，生活怎麼會有樂趣，根本的形容是「了無生趣」！美國批評中國「歐威爾式胡鬧」！即典出馳名作家「歐威爾」。

歐威爾還有一部更著名的小說《動物農場》，也曾改編為電影，幾乎家喻戶曉。出版時被認為是一本經典的反「史達林」小說。其實，「動物農場」文章內容豈止反史達林而已？歐威爾反的更是此時此刻，較之史達林更凶狠的習近平。

我們試著探討分析他的作為：對內藉由反對貪瀆光明正大的理由，剷除異己；對付西藏新疆族人，狠毒戕害不遺餘力；對法輪功信徒嚴予懲罰，打入監牢，甚至活摘器官，法輪功信徒所患何罪？只不過他們團結一致，彷彿不肯認同中共，不甘心對中共俯首馴服，高呼「吾皇萬歲萬萬歲」而已。正如國民黨老蔣時代，對「新約教會」異類的憎惡，殘害如出一轍！尤其對國際公認了不起的宗教領袖之一的達賴喇嘛，迫害令人匪夷所思，導致一九五九年三月，達賴喇嘛不得不逃亡印度。為什麼呢？肇因於藏族視達賴為精神領袖，自然不願對中共稱臣，中共豈能忍受！而且達賴從未公開倡言藏獨，只希望中國尊重藏族的信仰，寧願自己委曲求全。如此胸襟開闊，猶然未能獲得中國體諒，終於出手擬加以殺害。否則達賴何以出逃，亡命天涯迄今五十餘年。藏族的精神領袖終生不能返家，對他個人是一種失落孤寂，對整個藏族則是遺憾感傷懷念！這是何等嚴苛的懲罰！

對於不敢公開呼籲「藏獨」的西藏如此凌虐，對台灣公然提倡獨立，習皇帝的各種霸凌行徑，更將千萬倍於西藏的殘暴！真正熱愛福爾摩沙的國人，怎能不嚴加防範、掉以輕心呢！

（作者為名翻譯家）