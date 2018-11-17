自由廣場》北漂這個假議題

◎ 許宏儀

許多政治評論員認為，韓國瑜批判高雄又老又窮，年輕人被迫「北漂」討生活的議題，是創造高雄市長選舉國民黨數十年來罕見聲勢的重要因素。

韓國瑜挑起「北漂」青年的議題，巧妙的連結高雄百業蕭條的假意象，用最廉價的方式，扭曲了高雄幾十年來的發展，稍有思考能力的人都會認為可笑荒誕！我的父親定居台北，今年六十三歲，十六歲的時候就離開故鄉到台北工作，二十六歲創業當老闆，因此我也在台北出生，而自我有記憶以來，從未聽過他批評故鄉，因為他知道故鄉是他的根，台北則是他努力追求夢想的地方。

每個城市的產業發展都有其脈絡，高雄既然被幾十年前的國民黨政府定位成一個重工業城市，年輕人往其他城市尋找適合自己的發展，是再自然不過的社會現象！大多數的高雄人不抱怨，認真打拚，韓國瑜卻利用一張嘴污衊高雄，怎麼可能選得上高雄市長？

（作者從事印刷業）

◎ 林修正

韓國瑜為諷刺民進黨高雄執政不力，炒熱青年「北漂」及「北漂返鄉」，成為媒體與國人關心的焦點。但熟悉過去數十年來的政策，就知道問題的核心在國民黨執政，且重點在中央政府，而非地方政府。

青年所居所住會注意三個問題，讀書、就業與方便性，而這也是北漂的重點。

我們只要看全台灣的大學成立時間和分佈，就知道大專青年的讀書狀況。台灣的大學，早期大多集中在台北及北部附近。像台大、政大、師大都是，甚至有「大學之道，在羅斯福路」之稱（台大、師大都在羅斯福路上或旁邊，而到政大要經過羅斯福路）。乃至總校區在台中的中興大學，他的法商學院也在台北。至於私立大學的輔大、東吳、淡江等，也是在北部，成立的時間都比東海早。偏理工的清華大學、交通大學雖然在新竹，但廣義來說，也算是北部。著名導演楊德昌是交大畢業。他說，他下課就回台北，對新竹根本不熟。

工科在南部還有成大，農科則是台中的中興，法政科就很慘。法律系都在台北，出了台北、新北就絕跡。政治系最南在東海。那你就可知道國民黨的大學分佈設計，相當程度是放棄南部。高雄有國立大學，因為升格為直轄市，才有高雄師範大學，而那已是一九七九年的事情了。

就業也是。一大堆公營企業、大銀行、大企業的總部，大多設在台北或北部。台塑、國泰（就是國泰人壽、富邦集團）、裕隆、遠東等都是這樣。當比較優渥且能發揮所長的工作都在台北，年輕人就算畢業要回南部，也找不到符合專長、比較恰當的工作。

至於生活條件。台大、長庚、榮民總醫院、三軍總醫院，集團經營的醫院，如國泰、新光、和信等，台灣這幾個大醫院、醫療體系的總部都在台北，台北可以耗費巨額資金，在市中心進行台鐵、高鐵、捷運共構，其他城市就不能。

造成這樣的結果，都與國民黨重北輕南的執政方式有關。現在狀況固然有所改變，但也僅能慢慢調整，無法藥到病除。

產生北漂的原因在國民黨，解決北漂問題更不能僅依賴地方政府。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系系主任）