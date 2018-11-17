自由廣場》票投國民黨 支持共產黨

◎ 張富美

小英總統於十一日透過預錄影片，祝賀大華府台灣同鄉會五十週年慶，呼籲僑胞返國投票，「讓世界看見台灣人會選擇親中的政黨，還是繼續堅持民主、堅持主權。」其實這句話並非空穴來風，因為這次九合一選舉以來，我們看見各式各樣鋪天蓋地的假消息，試圖攻訐執政黨，干擾台灣的選舉，而這些假消息絕大部分都是源自中國。

至於他們為何這樣做，其實不用花太多心思去想，我們只要從最近前總統馬英九先生的論述，把三不之一的不統，改成不排除統一的說法，就知道中國正在打什麼如意算盤。

或許有人會想問，地方選舉跟統獨有什麼關係？如果是對於台灣民主進程有了解的人就會知道，民進黨從在野時代，就是從地方選舉一席一席辛苦的打拚，最終帶領台灣走出威權，迎來民主自由，所以地方選舉並非不會影響中央。

況且，如果地方選舉真的無關統獨，那麼過去的「藍八奴」新聞，又是怎麼出現的呢？中國又為何這麼積極投入大量資源干擾台灣地方選舉，而馬英九又為何這時要說出不排除統一的選項輸誠呢？

我們這一輩的人都經歷過台灣威權統治的時代，也知道那個顢頇的政黨，對於台灣所帶來的斲傷，更可惡的是，對於那些霸權的過去，他們一點歉意都沒有。甚至在改革的路上，一直扮演著反對而非監督的角色，尤其是可以為國家城鄉帶來均衡的基礎建設，也是為反而反，心中想的只有自己政黨的利益，而非國家、人民的利益。

從馬英九上任開始，就一直不斷的向中國靠攏，他嘴裡的經濟會更好，其實也只是落入特定買辦的手裡，台灣百姓根本賺不到錢，反而讓台灣的產業越來越不健康，把我們立足國際的命脈都送給中國，造成我們現在需要花費更多的精神，去改善台灣的價值。

我知道許多朋友，或許會認為改革的進程不夠快速。但是我想，改革從來就不是一件容易的事情，更何況，在這個改革的路上，不僅要面對國民黨的為反而反，更要面對中國投入大量資源的策動，讓假消息從網路新聞、LINE、臉書上鋪天蓋地的抹黑。

所以這次不僅是改革與反改革的較勁，更是民主與共產的角力，如果大家都深愛這片土地，更不應該放任所謂「票投國民黨以懲罰民進黨」的聲音出現，因為，今天台灣會這麼辛苦，不就是國民黨造成的？

這兩年多來，我所看見的小英總統帶領台灣的走向，都是為了堅守我們的自由民主體制，還有改善我們台灣自身的競爭力，如果我們這時候沒有堅定的支持她，那麼國際上還有誰會來支持我們呢？

親愛的海內外朋友啊！十一月二十四日，我們一定要勇敢的站出來投票，支持民進黨的候選人，守護我們心愛的家，讓所有人知道，台灣人一直在為了我們的民主自由而戰，我們的前途一定要我們自己決定。

（作者為國策顧問）