自由廣場》心懷祖國 寶島變鬼島

◎林建志
筆者超過廿年長期觀察網路上外國人對台灣評價，也跟許多旅台外籍人士跟觀光客交流意見。
發現許多旅台外籍人士，不論居住一、兩年或數十年以上、不分國家種族年齡男女！
近幾個月紛用直接或間接隱喻方式，在臉書跟YouTube等社群管道上，撰文拍片聲援肯定高雄！
他們這些外國人論點很一致：
一再提醒，高雄等縣市不是又老又窮、港都這二十年來，越來越漂亮跟吸引外地客了！
他們也強調台灣是FORMOSA寶島，不是鬼島！
不應該像某些人跟特定媒體過度貶抑台灣，同時卻又過度美化中國！
（許多居台外籍人士，自己也都有中國留學工作居住的長期觀察！）
這些各國外籍人士互不認識，但其共同意見，卻都狠打臉某陣營的幾個大小政黨跟特定媒體！
筆者自己在台灣也有外籍同事跟友人，分別來自美、英、加、澳、紐、愛爾蘭、日、韓、越南、波蘭、薩爾瓦多、肯亞、南非、香港、澳門等數十個國家地區！
跟他們聊天發現，若能投票，幾乎清一色都會選擇本土派反中政黨！
這跟近來很多民調數據，完全相反！
換言之，即使這些外籍人士身旁，不缺親中恨台或對中國過度美化幻想之台灣人！
但因還有母國新聞可看，或自己原本就有的中國居住經驗跟民主教育素養！
他們反而比許多同胞還要肯定讚美台灣！
但在統派鋪天蓋地佔據新聞媒體版面情況下，外籍人士被定型只能吃喝玩樂！
他們的政治跟社會議題意見，卻常被消音忽略！
而極少數的非主流外籍人士親中言論，就被統媒拿來當樣板大肆渲染！
還好相對自由的台灣，讓外國人言論不須經統媒審核篩選！
可憑自拍影片或社群發言、部落格等個人「自媒體」，發出另類外國主流聲音！
所以前陣子的波蘭挺台獨立，不是偶發事件！而是網路早已存在的常態！
習於自我矮化、井底之蛙、愛假中立、以為天朝強國就是全世界的某陣營，何時能覺醒？
（作者為美語教師）