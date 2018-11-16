自由廣場》心懷祖國 寶島變鬼島

◎林建志

筆者超過廿年長期觀察網路上外國人對台灣評價，也跟許多旅台外籍人士跟觀光客交流意見。

發現許多旅台外籍人士，不論居住一、兩年或數十年以上、不分國家種族年齡男女！

近幾個月紛用直接或間接隱喻方式，在臉書跟YouTube等社群管道上，撰文拍片聲援肯定高雄！

他們這些外國人論點很一致：

一再提醒，高雄等縣市不是又老又窮、港都這二十年來，越來越漂亮跟吸引外地客了！

他們也強調台灣是FORMOSA寶島，不是鬼島！

不應該像某些人跟特定媒體過度貶抑台灣，同時卻又過度美化中國！

（許多居台外籍人士，自己也都有中國留學工作居住的長期觀察！）

這些各國外籍人士互不認識，但其共同意見，卻都狠打臉某陣營的幾個大小政黨跟特定媒體！

筆者自己在台灣也有外籍同事跟友人，分別來自美、英、加、澳、紐、愛爾蘭、日、韓、越南、波蘭、薩爾瓦多、肯亞、南非、香港、澳門等數十個國家地區！

跟他們聊天發現，若能投票，幾乎清一色都會選擇本土派反中政黨！

這跟近來很多民調數據，完全相反！

換言之，即使這些外籍人士身旁，不缺親中恨台或對中國過度美化幻想之台灣人！

但因還有母國新聞可看，或自己原本就有的中國居住經驗跟民主教育素養！

他們反而比許多同胞還要肯定讚美台灣！

但在統派鋪天蓋地佔據新聞媒體版面情況下，外籍人士被定型只能吃喝玩樂！

他們的政治跟社會議題意見，卻常被消音忽略！

而極少數的非主流外籍人士親中言論，就被統媒拿來當樣板大肆渲染！

還好相對自由的台灣，讓外國人言論不須經統媒審核篩選！

可憑自拍影片或社群發言、部落格等個人「自媒體」，發出另類外國主流聲音！

所以前陣子的波蘭挺台獨立，不是偶發事件！而是網路早已存在的常態！

習於自我矮化、井底之蛙、愛假中立、以為天朝強國就是全世界的某陣營，何時能覺醒？

（作者為美語教師）