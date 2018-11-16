自由廣場》忽然出現的樂隊花車

◎ 張世昌

媒體彷彿「迎神」一樣，鋪天蓋地報導韓國瑜的大大小小競選活動，連不是高雄人的我也開始思考：真的是他做了什麼偉大的事感動了高雄市民？還是根本只是個障眼法？

由於高雄長期民進黨執政，國民黨支持度江河日下，當國民黨還未確定高雄市長候選人提名人選時，一度出現無人要選的窘境。於是當長期在台北發展的韓國瑜喊說他要選，國民黨高層或許覺得反正選不贏，沒想太多就同意了。提名後好長一段時間，也沒人將韓是否會贏當成討論議題。但奇怪的是，「突然之間」韓變成大明星、藍營救世主，造勢場合支持者號稱一場比一場多。這實在太詭異了，同樣的人，同樣的對手，沒有提出什麼具體政見感動人心，就能瞬間變英雄，是他真的變了？還是根本就是個假象？

傳播理論上有一個名詞「樂隊花車（band wagon）」，指宣傳者利用一種技巧，讓原本未必認同的人誤認大眾都已接受其宣傳內容，誤信是主流意見，為使自己「跟上流行」並與他人有共同話題，因此盲目地跳上花車，跟著搖旗吶喊。這種現象在資訊多元化、傳播媒介少眾化的趨勢下，理論上應該不再有太大的發展機會。不過，從「韓國瑜現象」在各媒體上發燒，一次比一次誇張，似乎證明了「鼓動盲從」仍有很大的操作空間。

有句俗話「海水退了，就知道誰沒穿褲子」，選舉的目的應該是為了找出會做事的人，服務大眾，而非盲目塑造偶像。或許韓國瑜真的提出什麼可貴的政見，或是形塑了什麼難以抗拒的形象，讓看起來頗多的高雄市民願意在短時間改變心意支持他。但筆者仍相信，這終將只是選前的一個現象而已，一個原本放在傳播理論教科書中的名詞，活生生地被搬上檯面操作。答案如何，就等十一月廿四日晚上揭曉吧！ （作者從事服務業）