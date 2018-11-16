自由廣場》你們「能撈就撈」 我們「又老又窮」

◎ 張昭仁

ＡＩＴ主席莫健日前說台灣是假消息重大受害者，美國會協助應對，台灣今年受假消息之害很深，但假消息很多，有些起不了作用，有些卻是重大影響，為什麼？

二○一八年台灣選字，除了「能撈就撈」外，非「又老又窮」莫屬！可能韓導隨口嘲笑高雄幾句，或是深得共產理論精華，他自己也莫名其妙怎麼一句「又老又窮」會突然造成高雄震盪，瞬間成為泛藍新共主。

其實這並不意外，從共產黨的兩個理論：社會階級論與不斷鬥爭論來分析就很清楚，以社會基層的挫折感為基礎鬥爭目前的領導者，一代接一代不斷的鬥爭，工農向地主鬥爭，接著文革，向領導階層鬥爭，一波又一波。在蘇共，農民向俄帝鬥爭，赫魯雪夫鬥史達林，一代一代鬥。在中國，共產黨向國民黨鬥，農民鬥地主，毛澤東鬥劉少奇、林彪，習近平鬥薄熙來，永不止息的鬥爭，今天鬥別人，明天被鬥，就是社會階級與不斷鬥爭論的例子。

任何社會都是由不同階級組成，大部分人都是溫飽的勞動階級，像公司裡基層員工最多一樣，基層人民工作辛苦，只圖個溫飽，平時工作上，生活上有挫折感也得壓抑，平時壓抑的挫折感突然間聽到有人說出又老又窮，深得心裡的挫折感共鳴，又有人承諾挖石油，蓋賭場，可以成為台灣首富大餅，未來的首富夢是否像「許不了小人物狂想曲」不知道，至少現在可以暫時挫折感有個共振出口的快樂，心理學上，在鬥爭別人時，其實是亢奮快感的，平常的挫折感，現在可以在鍵盤上羞辱別人，不管他是氣爆受害者，是成名的歌手，是付出多年的文化工作者，是產業經濟學者，不管人性、知識、藝術成就，就是羞辱他們，從羞辱別人獲得挫折感興奮的出口，至於未來，能改善狀況嗎？或是更慘，在侮辱別人的快樂之中，哪會想那麼多，那是以後的事了。

今年選舉，不只高雄選舉陷入仇恨的亢奮狀況，台北亦然，台北有個電視節目半年來天天用三分之一節目「檢驗」特定候選人，他的粉絲提到這名候選人都是在痛罵中取暖，這些在仇視中取暖的人已經忘了簡單的算術，也已經忘了國際社會在選舉結束後，對不同當選人的政治解讀了，仇視的亢奮真是威力無窮啊！讓人暫時失去理智。這個月廿四日晚上，很多人可能才會大夢初醒，哭喊怎麼是這樣？可是，我親愛的台灣人啊！後悔可能都來不及了！（作者為加州會計師）