自由廣場》中國網軍在台灣搞文革

◎ 雲程

傳統政治人物，除派系轉移資源給新人外，新人還要多年累積才能獲得聲望等堅實政治基盤。但網路聲望卻可被瞬間塑造—外力可賞賜風光、權力，當然也可一夕間將之剝奪。被塑造者缺乏基盤，是標準的傀儡。

和二○一四年選舉一樣，今年，明星候選人一樣從八月突然竄起。原本主軸為「北柯南韓」串連拉抬，傳聞柯甚至以網路經驗挺韓；後來風向一變，網路焦點從柯而侯，轉到盧再落腳韓國瑜。不正常的現象傾巢而出了—從千萬筆的天量留言、無中生有的栽贓、禁止質疑、一面倒使人感到懼怕、打壓文化人等，都非台灣本地風格，夜襲之風更非網路霸凌可比擬。這是中國網軍在台灣搞文革。

以策略、網路自豪的柯文哲，近日也開始質疑韓國瑜「網路聲量不正常」，顯見事態發展已超乎他起初基於本地傳統政治想像的程度。媒體便宜行事或刻意附和，先視網路流量為「真」，然後競相報導，轉換「虛擬真」為「物理真」而扭曲民意。

有識者怕韓國瑜的無腦：想選市長，政見卻如國中生作文一樣膚淺；更怕韓國瑜的有腦：以拚經濟為名，禁止一切政治性及意識形態的集會遊行。他公然夜襲台灣民主化以來，無人敢違逆的價值，網路巨量讚聲，卻讓人不敢多質疑一句。

無論結果如何，這次選舉將根本改變國民黨權力結構—傳統領袖吳朱馬王，無論在地留美，只有唱和的份，唯獨留中者一枝獨秀；它也將改變台灣民主的邊界防衛—僅憑網軍規模，中國便輕鬆凌駕、滲透與扭曲台灣民主的核心。這才是台灣新而真實的威脅。

美國國會國防戰略報告委員會發表題為「共同防衛」的國防評估與建議報告。報告出現五個小想定（Vignette），第一個就是失去台灣—中國奇襲台灣，美國考慮時間與金錢成本選擇放棄。遺憾的是，小想定對台灣僅著墨於實體戰爭。反倒是其他四個小想定內容：顛覆性的方式升級（網路攻擊、心理戰）；限制來自美國和其他「不友好」國家的商船過境；竄改登記冊和投票數，從而使選舉陷入混亂；社會和政體的結構遭到攻擊等，讓我們驚覺：戰爭行為已經確實在台灣發生中。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）