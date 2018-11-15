自由廣場》首投族說話

新北：也許我們該換個方式問侯友宜

◎ 蕭任佑

沒有交互詰問的「侯式辯論」終於上線啦！不過，看起來怪怪的！既沒有公民提問、也沒有交互詰問，只看到兩位候選人在台上各抒己見。

「原來是侯式辯論啊，那我就放心了」，心裡嘀咕著。但越看越讓人不放心。侯友宜還是沒有清楚回應社會對他的質疑。

說到大群館，只是延續過往跳針的說「一切合法，都有繳稅」。也許我們應該換個方式問侯友宜，請問：你有繳大群館房屋稅嗎？

至於說到徐自強案，侯友宜也還是沒有清楚交代自己當初扮演了什麼角色。也許我們應該換個方式問侯友宜，請問：你有下令或參與刑求黃春祺嗎？

我們一直要求侯友宜清楚交代過去，也許我們應該換個方式問侯友宜，請問：你有想清楚交代你的過去嗎？

當我們一直要求侯友宜參與真正辯論時，也許我們應該換個方式問侯友宜，請問：你要參與真正的辯論嗎？

或許我們應該相信，是我們過去問的不夠清楚，不是侯副市長回答得不夠明確！

看完「侯式辯論」之後，當天，由中正、輔仁、台大、東吳、台師大、銘傳、成大、文化等校學生，共同發出聲明，要求侯友宜同意一場由全國性電視台轉播、有公民提問、交叉詰問的辯論會，至目前約二百二十人左右連署（連署表單、名單及聲明如連結：https://ppt.cc/feMLQx），尚未得到回應。

也許我們應該換個方式問侯友宜，請問：你是否不願意面對青年的質疑？

（作者為新北市民，中正大學政治學系學生）

台中：盧秀燕令人憤怒的意識形態

◎ 賴彥丞

台中市長候選人政見辯論會，盧秀燕說台中必須要「摒除意識形態」才能邁向國際化城市；讓人聯想到同黨的高雄市長候選人韓國瑜「當選後任何意識形態的集遊抗議通通不准」的狂言。

根據國語辭典「意識形態」一詞之解釋，是指各領域中個人或團體所持有的特殊觀念或思維方式，故以盧、韓兩人本身政治思想或其背後代表的政黨理念也都屬於「意識形態」。因此，會說營造「無意識形態」城市的論述，不是不學無術，就是刻意操弄話術哄騙選民。說穿了，盧、韓真正意涵是「不要搞國共不喜歡的意識形態」。

身為台中人的我，更不能接受的是，盧秀燕在辯論會上竟然把東亞青運無法在台中舉辦的責任怪到台中市政府與國人的「意識形態」上。市長有政治理念、民眾去連署東奧正名公投，本來就是憲法賦予之思想言論自由與直接民主權利，盧秀燕眼見這個城市被敵國打壓卻不敢發聲抗議，反而與中國這個加害元凶沆瀣一氣，回過頭來指責國內熱心社會人士與盡責市府官員的努力，如此顛倒是非的親中反台，令人憤怒！這樣的人，能擔任全國第二大城的領導者嗎？

（作者為台中市民，中興大學學代會學生議員）