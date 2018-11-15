自由廣場》台中黑手「花開的聲音」

◎ 謝舜星

看到台中花博「地表最大機械花」隨著音樂絢麗綻放那一刻，我和台中很多「黑手」朋友們內心澎湃不已！沒想到，以前讓人望之卻步的台中黑手產業，竟然也能與藝術結合，躍上國際舞台。

台中大肚山下的工具機產業聚落，這「六十公里黃金縱谷」從胡前市長時期慢慢形成，林佳龍市長更將黃金縱谷發展得更為綿密，在中央與地方合作下，將台中定位為「智慧機械之都」，並首次將智慧機械辦公室設置於台中，這對機械產業是一件大事。

以前，產業辦公室多設於台北，每開一次會就得北上「赴京」，加上缺乏在地觀點的專家審查會，讓機械產業對申請政府資源望而卻步。現在，融入在地觀點的智慧機械辦公室，讓中央政府政策制訂時更為貼近產業。

此外，林佳龍市長向中央爭取四億元補助，由工研院在台中精密機械科技園區打造台灣第一個「智慧製造試營運場域」，並遠赴日本、德國、法國及美國邀請三菱電機、西門子、達梭、洛克威爾等國際大廠進駐，為台灣邁入工業4.0進程指出一個明確的方向。

這三年，市府亦整合機械公會以及中部廠商組成「台灣隊」，赴國外參展、接單；也結合在地產業以台中形象館之姿，在東協市場開拓商機。而連續三年辦了五次的台中與日本大分縣（Oita）商機媒合會，更是促成多件合作案。而讓中小企業最有感的則是，市府辦了一個全台灣唯一表揚中小企業製造業的「金手獎」，讓業界先進同場觀摩創造相互學習的平台。種種促進產業發展的企圖心及作為，產業界點滴在心頭，也為台中成為全台灣最低失業率的城市（3.6%）奠定堅實基礎。

台中「黑手」們三十多年來的奮鬥，在看到機械花綻放的那一刻，點點滴滴「花開的聲音」在心頭響起。也期待政府、業界一起繼續密切合作，讓黑手變金手，創造下一個台中的驕傲。

（作者為台中市金手獎得獎廠商協進會榮譽理事長）