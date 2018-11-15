自由廣場》（金恒煒專欄）「我們台灣」加油！

在電視辯論會上，柯文哲真神，一句話把自己內內外外秀給選民看光光。反駁對手時，柯文哲振振有詞的嗆聲說：「剛才在這個台上，兩大黨的候選人都公布了他們的競選經費，比我還少，你相信嗎？四年前連勝文在監察院報的競選經費比我還少，你們台灣人相信嗎？」

一席話，有的教人發噱，有的教人質疑，更重要的，有的教人看不起。

「發噱」什麼？柯文哲是大說謊家：諾貝爾和平獎提名人葛特曼指控他是「liar」；著名電視節目主持人彭文正稱他為「柯萊爾」。無論國內國外都一致公斷柯文哲「說謊」。重點在，說謊慣犯公然叫陣兩次「相信」，不折不扣宛如Epimenides所說的「撒謊者悖論」（Liar Paradox）。神也不神！

「質疑」什麼？憑什麼認定其他候選人的競選經費少就是隱匿？就認為謊報？他的政治栽贓法是刻意把姚文智（按，丁守中和連勝文同黨，不論）與連勝文等同起來；這樣惡意的連結，還敢說自己不是政客！除了人格謀殺的伎倆外，也充分顯示柯文哲的競選經費用很大；四年前白賊，今年又白賊，說什麼藉公開、透明「改變政治」，全是一派謊言。

「看不起」什麼？即「你們台灣人」這句話！柯文哲明顯把「台灣人」當成「他者」（the Other），一副視台灣人為被殖民者的姿態。在後殖民理論中，西方人被稱為主體性的「自我」（Self），被殖民者則成為「他者」。這個理論是可以驗證的，馬英九對原住民說：「我把你們當人看！」柯文哲之於台灣人，一如馬英九之於原住民。不能掩蓋的是柯文哲心中的「自我」就是「中國中心」的意識形態。講清楚點，柯文哲進入「我們中國人」中，所以才有「你們台灣人」的指謂。

這樣的論斷，會不會被柯文哲抨擊成「抹紅」？柯文哲強調「兩岸一家親」，即把自己歸入中國主體性的「自我」之中。柯文哲在中國無親無故，與中國親什麼親？「兩岸一家親」是習近平對台的政策，明文寫入「政協」的「政治決議」裡，目的在實現「中國夢」，從而把台灣納入「我們中國」中。柯文哲就是自居「我們中國」，台灣當然淪為「他者」的「你們台灣」。

這不是孤例。柯文哲接受葛特曼的訪問，特別描述他到中國和當地醫生博暖；他們同到卡拉ＯＫ酒吧、喝干邑白蘭地、再喝茅台，中國醫生恭維中調侃「他的口音」（注意，「他的口音」 即「他者」）。下面重點來了，那些中國醫生召喚他說：「你是自己人，你是我們的兄弟；我們會給你自己人的價格」云云。看到沒，柯文哲如何從台灣「他者」成為中國「自我」的一份子。中國如此賣力替柯文哲助選，原來柯文哲不啻「我們中國」的 「自我」。

在電視辯論會中公然說「你們台灣人」的當下，柯文哲儼然即「我們中國人」的成員。一點不錯，民進黨候選人姚文智說這次首都之戰是「台灣對中國」。「我們台灣」要選「他們中國」的柯文哲嗎？

「我們台灣」加油！首都加油！姚文智凍蒜！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）