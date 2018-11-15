自由廣場》比對挺管與韓流的暗黑勢力

◎ 陳炳輝

親身經歷了管中閔校長遴選事件，我深深的感受到近期挺韓國瑜的新興勢力，和管案在九月初民意大逆轉後，挺管陣營的操作模式上有許多雷同之處。

那是對岸可能無須透過軍事封鎖或經濟手段等來掌控台灣，而是直接利用台灣網路的民主自由與不設防，由其網軍長驅而入，和台灣親藍媒體與網軍密切合作，形成一股強大的暗黑勢力，大肆散播假新聞和假資訊，以便影響台灣的各項重要事件。詳細比較如下：

一、台大和高雄的重要性：台大不只是台灣學術研究的重鎮，也是學生運動的發源地，故台大校長在學術和社會影響力的重要性不言可喻。而高雄市是台灣的民主聖地，南向的重要港都。親中團體若能藉由選舉操控，以扶持其屬意的人選當選，中國就取得未來影響台灣社會的制高點。

二、衝高網路聲量，灌輸保守反民主思維：台灣保守勢力透過親中媒體和中國網軍共同製造網路聲量，衝高點閱率，讓社群網站演算法將許多假訊息遍布網路傳媒，並策略性的製造各種議題，帶風向或讓人疲於解決澄清假消息，而無暇注意正確的訊息。台灣網路與新聞自由就這樣被箝制了。具體而言，在Google和Line等網路入口的許多相關報導，明顯看出被他們網軍或網路機器人操作操控的痕跡，使國人最先閱讀到的是對管中閔與韓國瑜有利的新聞。至於不利於管或韓的內容，例如管中閔兼職和韓國瑜的過去經歷和各項無厘頭政策等，則刻意不報導，或利用管粉、韓粉對提出質疑的人士（學生代表、苦苓、小野和詹雅雯等）大力謾罵攻擊，甚至灌爆其臉書，企圖製造寒蟬效應。如此公然反民主的作為，令人瞠目心寒。

三、中國的介入和影響：台大校長遴選事件上，廈門大學竟然將管中閔的相關兼職網頁先封鎖，修改後才再次開放。國台辦甚至幫腔，開脫管的兼職爭議，稱一切合法。此次高雄市長選舉，無論地下賭博資金、台商對韓國瑜的廣告支持、中國與韓粉網軍的密切配合帶風向、網紅的廣告等等，很明顯可看出中國介入正「與時俱進」中。然而國內親中財團、媒體與學者們為了保全自己的利益不問是非黑白，積極配合。

台大校長遴選事件，幸好有台大學生校務會議代表們為了堅持程序正義的勇敢和努力，擋下這無孔不入的「中國因素」，以走法律程序來決定下一步。但此次高雄市長的選舉，現在一些在地的聲音開始自主發聲，能否擋下這股「傾中保守風潮」致命性攻擊，端賴高雄在地市民的智慧與抉擇。

（作者為台灣大學機械系特聘教授兼校務代表）