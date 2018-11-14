自由廣場》回應「稅制留才」

◎ 魏思源

閱讀貴報「稅制留才」投書，筆者有不同看法。

其實透過減稅方案留才攬才，甚至是吸引海外台商回台投資與引進高階人才的多項租稅優惠，已自今年元月起實施，明年五月報稅即可適用。君不見蔡政府提出廿年來最大稅改案，將綜合所得稅由最高四十五％稅率，降到四十％，加上股利採分離課稅、稅率廿八％。

雖然這次稅改將個人綜所稅最高稅率由四十五％調降為四十％，是為了留才、攬才，讓高端的專業人才不要出走，但也因與所得稅累進課稅制度基本精神背道而馳，貧富差距有可能益發惡化。

根據二○一四年綜所稅申報統計，適用四十五％稅率的申報戶數為一萬二○八三戶，平均每戶應納稅額四○二三萬元。未來，若直接將其七到九成不等的股利所得，改以三十％稅率計算，平均減稅金額將高達四四四萬元。反觀其他高達六○三萬三千餘人的納稅義務人，全部減稅利益只有一萬元。

該作者又說，「科技菁英竭盡腦汁，日夜研究，犧牲家庭，甚至犧牲健康，何苦要負擔超額的稅？」但我忍不住想說的是，每年超過三千億元的綜所稅，有七成是由受薪階級貢獻的，包括醫師、護士、建築師、公務員、教師及一般勞工等，一毛都跑不掉，難道他們不是也同樣辛苦工作嗎？

事實上，最簡單、公平且又不致於造成貧富差距惡化的所得稅調整方向，應是將所得及股利所得合併，然後適當的調高扣除額，再依個人所得稅採取累進課稅。

至於要增加留用人才的競爭力，則要由用人單位提高報酬水準才是正途，不可只是要求租稅減免，卻把用人成本轉嫁給全民負擔。

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）