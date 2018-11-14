自由廣場》200元鈔票應改用鄭南榕頭像

◎ 黃世澤

新台幣二百元發行以來，一直都甚少人用，據說不少民眾因見蔣介石的人頭像，心生抗拒，這是十分正常不過。就台灣歷史而言，蔣介石在二二八的作為，那是屠夫行徑。

英國國會門口的克倫威爾像，至今仍然招惹不少是非，皆因克倫威爾當護國公時，殺人如麻。但可以肯定的是，英國人不會把克倫威爾像，印在英鎊之上。

雖然英國蘇格蘭、北愛爾蘭的銀行，都獲授權發行英鎊鈔票，但以英倫銀行所發行的英鎊鈔票，是英國眾多英鎊鈔票中最廣為通行。而英倫銀行的鈔票，印的都是英國歷史上，數一數二的學者聞人，或偉大政治領袖。現行五英鎊印的是二次大戰時首相，諾貝爾文學獎得主之一邱吉爾；十英鎊印的是寫《傲慢與偏見》的女作家珍奧斯汀（Jane Austen）；廿英鎊印的是《原富論》的作者，經濟學之父亞當史密斯。台灣選擇二百元鈔票頭像取代者，都應參照這套標準。

鄭南榕是台灣言論自由之父，這是台灣人所公認，沒有他的犧牲，台灣不可能有今日的言論自由，若以鄭南榕像印在二百元的鈔票之上，不單透過鈔票的實在意義，實現了轉型正義，亦有機會解決民眾抗拒使用的問題。

如果台灣人每日都牢記鄭南榕的犧牲，就不會有韓國瑜之流，竟然提出為了拚經濟而限制集會自由的混帳言論。德國是全歐經濟最強國家，但德國人動輒召集大批群眾上街，回應德國另類選擇黨那些極端份子，還不計德國罷工其實也是十分等閒的事，但沒影響德國經濟。

筆者最有興趣問的是：當年間接導致鄭南榕死亡的侯友宜，怎看待二百元紙鈔頭像改為鄭南榕的建議。侯友宜沒有被追究他當年的惡行所衍生的刑事責任，台灣真的十分包容。在別的國家搞轉型正義，沒可能放過他當年的一切，更不要說讓他出來選舉了。

（作者為居德英籍時事評論員）