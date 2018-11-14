自由廣場》外勞配額 勞動部打臉賴院長

◎ 官文傑

看到郭長豐醫師「台灣就這樣把自己綁死」的投書，真的是心有戚戚焉！

台灣企業因基層勞動力嚴重不足，只能聘僱外勞因應，但在外勞係「補充性勞力」的大原則下，雇主須付出倍於他國的外勞薪資；多年前政府鼓勵鮭魚返鄉投資設廠，但響應的台商卻寥寥無幾，主因之一就是勞動部的外勞政策過於僵化保守，未顧及企業的實際需求。

上週賴清德院長在院會指示規劃「歡迎台商回台投資方案」，責成勞動部研議適度放寬外勞機制，並讓返國台商和本土廠商一體適用。但會後國發會、勞動部宣布的草案，卻是一再強調四十％的上限，且將訂定三年的落日條款。無異於重彈「外勞為補充性勞力」的陳年老調，無助於解決台商回流或外商來台投資設廠的缺工問題，也打臉賴院長放寬外勞機制的美意！

以國發會所提台商回流多為資通廠商為例，其投資金額動輒數十億元，甚至百億以上，所需基層勞工也要千人以上，但電子業的外勞配額只有十％，如要增加配額，每增一員需花費三至七千元，且最多只能買到廿五％。

國際產業競爭情勢日新月異，現在連日本安倍政府都已通過大幅開放外勞的新勞工政策，所以我們呼籲賴院長，應諮詢業界外勞事務專業人員，確實檢討僵化、保守的外勞政策，並大刀闊斧地修改配額機制，也要將每年二百億元的就業安定費納入國庫，如此對台商回流及外商投資，抑或國內企業擴廠，才能有足夠誘因，也才能對提振國內經濟、提升國人薪資真正有所助益！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）