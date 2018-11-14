自由廣場》公投效力的疑問

◎ 吳景欽

此次選舉，有十個公投案要讓人民決定，似代表民主原則的深化。只是這些公投案若過關，是否皆能實現直接民主的目的，卻也有疑問。

去年五月大法官所做出的釋字第748號解釋裡，雖認為同性者的婚姻應受保障，但對於是修民法、還是立專法，則留有兩年的時間，由立法者為裁量。只有在明年五月，立法院未為積極修法或立法下，同性者若欲結婚，就可直接適用民法的規定。

這也代表，於此兩年的過渡期間，不管是直接修民法，抑或立專法的公投提案，皆符合大法官的解釋。只是兩個處於對立的提案，若同時過關，依據公民投票法第30條第1項第2款，對於立法原則的創制，一旦通過，立法院就必須在下個會期完成審議。則在立法者必擇其一下，就不可能同時符合兩方的要求，致使不滿的一方，依據公投法第30條第3項，直接向大法官聲請釋憲，致使戰線延長。從此就凸顯出，公投法未能規定立場相反的公投提案，必須合併或讓選民列優先順序處理方式，顯然是種缺漏，致須儘早修正。

再以是否同意廢除電業法第95條第1項，要求核電設備於二○二五年前全部停止運轉來說，屬法律的複決，一旦過關，依公投法第30條第1項，於公告三日內失效，且於兩年內，不能再制訂相同的法律。但此條文的上位法，即環境基本法第23條的逐步非核家園仍存在，此複決案就夾雜著多重命題，即投同意票者，到底是要終結非核計畫，或只是反對停止核電運轉年限？因此，若立法院於公投過關後兩年內修法另訂停止運轉的年限，是否屬於相同的法律，就有疑問。

另外，有關東奧正名的公投若過關，屬重大政策的創制，依公投法第30條第1項第3款，必須交由權責機關，即教育部體育署為相關處置。因所謂相關處置，實乃語焉不詳，又中華奧會乃屬民間團體，且依據奧林匹克憲章，各國政府也不能干預各國奧會之運作，體委會似就只能發函中華奧會提出申請，致與道德勸說無異。

（作者為真理大學法律系所副教授）