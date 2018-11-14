自由廣場》虞美人與戰爭的進化

◎ 皮皮魯

前幾天11月11日，除了是近年被商業炒作的單身節，也是第一次世界大戰結束紀念日（Remembrance Day，全球國殤紀念日）。今年，剛好是100週年。第一次世界大戰，死傷人數三千多萬。只是這議題離台灣太遠，沒多少人會關注。開開心心雙十一去購物不好嗎？何必關心這種不相關的事。就像調侃一下蜂蜜檸檬多好，何必去關心台北市長參選人的政見和為人，烏煙瘴氣。

然而誠如俗話所說：「你不去關心政治，政治就會來關心你。」「不關心政治的後果，就是被糟糕的人統治。」

前幾年有本書很紅：《獨裁者的進化：收編、分化、假民主》。是的，獨裁者會進化，進化得更潮更受人民歡迎。同樣，戰爭也會進化，進化得更不著形跡。

有形的侵略戰爭感受明顯，刀兵、槍炮、飛彈，都能讓人心生警惕。而進化後的侵略戰爭往往使人麻痺不覺：買辦、收編、分化、假新聞、第五縱隊。錢撒下去，操作得當，甚至還會有些嘉年華的歡樂。

台灣第一次總統直選前夕，中國進行兩次（1995年、1996年）大規模飛彈試射和武裝侵略演習，美國兩個航母戰鬥群逼近台灣海峽，頗有戰爭一觸即發的氣氛，據說當時美日等國已經準備撤僑。是的，戰爭是會進化的。今年，一個多星期後台灣的九合一選舉（縣市首長及公職人員選舉），沒有飛彈試射，沒有侵略演習。中國是相當客氣。是的，它進化了。錢撒下去，買辦、收編、分化、假新聞、第五縱隊，「鑽向敵人的心臟」，效果更好也更「文明」。

是的，台灣不太關注一戰。這幾天走在路上，也沒見半個人配戴紀念一戰的國殤花：虞美人（Papaver rhoeas、Flanders poppy）。一戰時，加拿大軍醫約翰‧麥克雷（John McCrae）中校，看著他年僅22歲的戰友Alexis Helmer中尉戰死，在第二天（1915年5月3日），寫下傳世的悼亡詩〈在法蘭德斯戰場〉，裡面數度提及戰場上盛開鮮紅如血的虞美人花。「法蘭德斯是第一次世界大戰最慘烈的戰場，盛開著虞美人花。因為這首詩，虞美人花成為全球國殤紀念日佩花。」（維基百科）

說段題外話，虞美人花中國自古就有。楚霸王項羽垓下被圍，十面埋伏，四面楚歌，霸王別姬，最後兵敗自殺，他的配偶虞姬（虞美人）也殉情。傳說虞姬自殺後，地上長出血紅色的花，所以以此命名。後來，〈虞美人〉成為了宋詞的一個詞牌。當然，這只是詞牌名，據這個詞牌填出來的詞，不必跟花有關，不必跟虞姬有關。巧合的是，最為人熟知的一首〈虞美人〉——李煜李後主的「春花秋月何時了」——內容恰好算有點呼應：

「春花秋月何時了，往事知多少。小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。

雕欄玉砌應猶在，只是朱顏改。問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流。」

李煜，又稱李後主，南唐君主。懦弱而無心軍事，被宋國侵略統一後，囚居汴京，國破、家亡、妻被擄。因為在〈虞美人〉中懷念故國，被宋太宗用毒藥毒殺。

離投票日只剩一個多星期，會不會去投票，會怎麼投票，大家心中可能都稍微有個底了。最近秋高氣爽，「人生短短幾個秋」，談平權、正義、家園這些嚴肅的話題或許太沉重，如果在喝蜂蜜檸檬時有空，不妨可以想想虞美人。

（作者為詩人，台北市民）