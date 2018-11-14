自由廣場》以愛守護民主台灣

請理解和支持年輕世代對台灣的期待

◎ 劉璐娜

參加了「拒絕『夜襲』意識形態」連署行動記者會，讓我有責任希望可以跟大家好好談一談這次選舉對年輕世代的影響和衝擊。

選舉和公投在即，由於工作屬性和關注，我們和不少青少年朋友一起工作，也對目前選舉有不少交流。今年的選舉和公投立場極端對立，我們觀察到世代間觀念和理念的差異。不少父母長輩和孩子之間對價值的選擇和主張不同，從台灣國家正名、同志平權、落實性平教育和永續能源選擇等等，都有極度的落差。

不同世代間，對現代公民應享有平等的權利、人性尊嚴和人權保障、台灣國家願景的期待差距甚遠，但值得肯定的是，孩子在無法跟長輩溝通之餘，不會大動干戈和暴力以對，總是會試著去同理長輩為何難以對話，和苦思要如何突破。但他們有時也很不解，為何不實資訊可以控制這群平常看起來算是溫和與理智的長輩。其中，很難解的包括為何長輩如此慷慨激昂高唱軍國主義的「夜襲」這首反共抗戰歌？那，這些長輩的敵人在哪裡？那台灣的敵人在哪裡？

是甚麼干擾和擾動了台灣的民主？在選舉過程中，我們見識到從個別候選人的選舉和戰術被惡意操作，其中反對台灣國家正名運動、反對同志平權、反對台灣公民平權，這些保守勢力和作為，根據國內外諸多報導指陳，都有中國因素的嚴重介入。誠如日前美國AIT處長所言，台灣是當今國際社會中深受假新聞所害的重災區。

回顧我們的歷史，台灣被獨裁軍國和威權方式統治甚久，台灣民主還很新，政治和社會制度也還不完美，民主體制和公民素養還很稚嫩。即便解嚴已31年，我們仍目睹不少過去反民主、迫害人民的人與政權，所謂搭民主便車的反動勢力，正大張旗鼓高度動員和結合中國反動勢力，用密集不實的假資訊和造假的表演和抹黑，大肆傷害和撕裂台灣。

年輕人很難理解，本應是一場價值選擇的民主選舉，為何會有候選人如此玩弄和羞辱民主，而為何家中長輩對軍國主義威權統治有高度的嚮往？這對年輕世代而言是非常不可置信和搞笑！這是很嚴肅也是台灣正面臨的危機。

多數台灣年輕世代對普世的人權、無差別的公民權利、更細膩的社會福利政策、台灣國家的永續發展是有高度期待的，而且是必須親身參與、去參與這個社會和國家的改變的。這樣的青年公民參與，從關注自身權益到思索台灣的勞動政策和長照制度，我們看到一群具有公民意識和公共素養的世代是有機會讓台灣更好的。日前，一個談十八歲公民權的電視訪問深深震撼我。稚嫩的年輕學生被問到18歲了，你要考駕照還是要投票權？很酷的孩子想了一下說，騎車不能決定國家未來，但投下正確的一票是可以的。

最後倒數的日子裡，面對紛亂的選舉攻勢和訴求，請各位資深台灣公民把握和謹慎投下您們的選票，選人以及各張公投票，都決定了台灣身為一個現代文明的民主國家，可以在國際社會怎樣立足、怎樣獲得尊重和信任。

（作者為財團法人青平台基金會社會培力中心主任）