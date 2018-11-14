自由廣場》高雄青年談選舉：你們要打誰？

◎ 黃淑玲

星期二晚上電視新聞報導，以韓國瑜為首，包括侯友宜、盧秀燕身著軍裝，戴著軍帽，舉手行禮，嚇人的是，背景是坦克大砲與軍艦戰機隆隆襲來。這是甚麼跟甚麼？選舉搞到要用國軍武力來分清敵我？請問國民黨：你們意思是用軍隊武力來打民主選戰嗎？這是誰的主意？又是小編？還是電視台的假新聞？唱「夜襲」已經把民主國家習以為常的選舉搞成風聲鶴唳，現在又來大砲軍艦戰機，你們到底要「襲」誰啊？不過就是個市長選舉，你們需要這樣嗎？當年「反攻大陸」喊得比誰都響亮，現在看到中國共產黨就把中華民國藏起來，坦克大砲軍艦戰機是打誰啊？威脅台灣人民嗎？有點民主素養好不好！

（作者為岡山區民，餐飲業見習）

夜襲？ 2004年那一夜！

◎ 陳彥琳

上星期六高雄市長政見發表會結束以後，韓國瑜的「賣菜郎」形象驟降為「草包」，網友們遂以「喜韓兒」一詞來諷刺韓國瑜「南漂」找工作對高雄市政不嫻熟的窘境—從對高雄路名不熟，再到造勢晚會上對高雄農特產搞不清楚名字，顯見候選人「空降」的薄弱性。

我認為，高雄市長這場選舉，就是「大中國情結」對上「台灣主體性」的戰役，認同余光中「白玉苦瓜」對上認同美濃在地「白玉蘿蔔」的拉鋸戰。與鄉土隔閡、靠著煽動表演吸票的韓國瑜現象，試圖要拉高選舉層級到戰爭狀態，一群反年改的群眾唱著「夜襲」，令高雄人想起二○○四年邱毅不滿總統大選結果，包圍及指揮貨車衝撞高雄地方法院那一夜。

民調封關最後一天，仍有部分統派媒體以懸殊的民調，讓韓國瑜領先幅度引導式的高於陳其邁。以過去的經驗，我們不禁憂心，如果選舉結果不如韓陣營預期，韓國瑜是否願賭服輸？能不能請韓國瑜先生對全國民眾發誓：不論開票勝負如何，一定尊重高雄市民的選擇，不會藉機滋事，更要約束支持者服從民主選舉的結果。

所有高雄人，都在等著韓先生的答案！

（作者為飯店業者，三民區民）