鏗鏘集》許諾新願景、召喚高雄人

高雄是南方的海洋首都，與台北南北互映，從前以工業基地與商業重鎮的台北支撐一個島嶼國家的發展條件。長期重北輕南，形成失衡狀況。但隨著民主化，以及非中國國民黨的努力，逐漸扭轉城市形貌。

二十年來，高雄從愛河整治、工業轉型、經貿的加強、科技創新，再加上環境生態保育以及藝術文化設施的建置，逐漸煥然一新。以日治時期都市計畫為基礎的街道網絡，在全台灣可以說是首屈一指。

從前，南台灣的台南、屏東、澎湖，以移居高雄作為發展進階，高雄的政治勢力曾經有台南、屏東、澎湖的同鄉會的勢力圈，可見一斑。中華民國戒嚴時期的黨國體制壓抑台灣南方，但台灣南方也成民主重鎮。一九七九年的美麗島事件發生在高雄，並非無跡可尋。

相對於中華台北的意味仍未真正改變，台灣高雄的定位穩妥明晰。這個海洋首都應該持續在有願景的市政領導人帶動有理想的國際治理，朝更進步的方向發展。這是高雄人不斷追求，不斷實現的夢，陳其邁要許諾新願景，他的市政藍圖邁向新歷程。

兩個主要政黨的候選人在不同的背景、不同的人格、不同的政治意識與投身政治的意志和感情歷史，都截然不同，〈伊是咱的寶貝〉不同於〈夜襲〉就是寫照。幾乎是是與非、正與邪、善與惡、美與醜的極端對比，是家國之愛與掠奪肅殺的反差。

而選舉的實證表現，也可以看出陳其邁以市政為主，踏實穩健，一路走來都以高雄為主、為重。反觀另一候選人，只逞口舌之快、空口嚼舌，流露出一種虛無主義、虛妄化，極盡惡質化的行徑。這也是中國國民黨和中國共產黨讓台灣人厭惡的中國性。

「樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱」。相信高雄，相信高雄人。在關係台灣海洋首都高雄發展的關鍵時際，陳其邁應該在二十年來，經歷謝長廷、陳菊兩位市長及其間代理市長的治理政績之外，會加深許諾，讓高雄市這個南方首都從台灣這個國家的南方守護台灣。

陳其邁也要召喚對高雄有願景、有追尋的不分世代市民，發揮市民權意識和力量，阻擋一個不適格候選人對這個城市以及包括的鄉村地區的破壞力量。相信高雄，相信台灣！許諾新願景，高雄要再創新貌。召喚高雄人，守護南方海洋首都家園。（作者李敏勇，詩人）