◎ 王智弘

報載「聯電與中國福建晉華遭美國司法部起訴指控共謀竊取美光商業機密，震撼各界。半導體業者認為，聯電遭刑事起訴，應與美中貿易戰有關」。當前環境複雜，廠商已不再單純面臨技術的競爭挑戰，還得面對國家與國家間競爭。在此層級，如何留住菁英人才，是重中之重。

筆者是五年級生，歷經美商為留才結構性調薪的對象，股票分紅的幸運兒，駐外（上海）薪資雙倍加津貼的受益者。雖然現在薪資確實回到十六年前，還是很慶幸有這段努力往前衝的光輝歲月。

中國為爭取台灣高科技人才，除了祭出多樣惠台政策，也積極挖角。如在科學園區附近設衛星公司獵取關鍵人才，或提供舉家遷移薪資不變幣值改變的高待遇，誰不心動？

政府能做的，不光是口號式的成立國家隊，幾個大公司老闆結盟說要「打群架」。而是廣義的全面性留才，其中，又以運用稅制留才最為可行。如技術股免（輕）稅或技術股收益不納入年所得。降低最高稅則，同時對於駐外人員海外所得詳實課稅。一消一長，必能降低差距，達到留才於台灣的目的。

或有人覺得，高所得者必須多盡社會責任，高課稅屬當然。但看這些科技菁英竭盡腦汁，日夜研究，犧牲家庭，甚至犧牲健康，何苦要負擔超額的稅？

資本主義相較於大鍋飯共產主義的可貴之處，就是愈努力所得愈高，而資質高者享更好的生活，這是真平等。更何況我們面臨的是國家級的人才保衛戰，政府必須為民間企業多備銀彈。

台灣商業周刊去年調查顯示，「廿至卅五歲年輕人有62.3％打算出國工作；且有82.9％受訪者表示，台灣薪水太低」，這些數據在在告訴我們：年輕人對未來前途的焦慮及薪水停滯的憂心，不是沒有道理。

政府該出手了！

（作者現職科技業主管，桃園市民）