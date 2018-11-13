自由廣場》請勿汙名化南橫高速公路

◎ 陳劍賢

從普悠瑪事件後，交通一直是台東人最感無奈的地方，但每逢選舉，就有候選人汙名化南橫高速公路，他們認為南橫高速公路是天方夜譚，痴人說夢，甚至調侃當時的立委；但筆者認為，解決台東交通問題，治本又前瞻的作法就是興建南橫高速公路，縮短東西部的距離，才能促進台東產業發展，猶如蔣渭水高速公路帶動宜蘭經濟的成長。

南橫高速公路係政府環島高速公路網的一部分，其路線自屏東縣之國道三號竹田系統交流道起，沿途經萬巒、來義，通過大武山自然保留區後，由北大武山之山腹貫穿中央山脈，抵達台東縣太麻里鄉，與花東快速公路銜接。國工局自一九九一年起進行可行性評估，一九九五年台東縣各界組成「促請興建國道南橫高速公路委員會」，積極爭取興建南橫高速公路。可行性通過後，一九九七年完成工程規劃，中央政府將它列為國建六年計畫之一，卻因大武山自然保留區的爭議而停工，殊為可惜。

南橫高速公路全長約五十三公里，與蔣渭水高速公路五十四．三公里距離相仿，亦都通過生態自然保留區及近十三公里的隧道，未來路廊稍加修正，即可避開文資法問題。興建南橫高速公路後，台東到高雄只需一個半小時車程，必能加速台東產業的發展。

蔣渭水高速公路將北台灣的東西部連結在一起，帶動宜蘭發展； 而南橫高速公路則將南台灣的東西部連結在一起，不只是台東受惠，更有利台灣東西部的均衡發展。

有論者謂南橫高速公路經過大武山的自然保留區，交通流量少，經濟效益不大，是否興建，應審慎考量。但以南橫高速公路跨越屏東與台東，攸關花蓮、台東產業的發展，中央政府應以台灣整體發展的高度，跨域治理的新思維面對問題，筆者建請中央政府，未來前瞻計畫納入南橫高速公路，打通台東交通的任督二脈，必能帶動台灣東西部均衡發展。

（作者現任台東縣議會秘書長）