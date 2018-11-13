自由廣場》習禁評·納瓦羅·中國青年

◎ 愚工

中國兩名青年最近上傳反對中國一黨專政、要求言論自由和釋放被失蹤公民等訴求的影音，衣服上則寫著「反對習禁評倒行逆施！反對共產黨一黨獨裁！」的標語，目前兩人已呈現失聯狀態，外界擔心他們可能已經「被失蹤」。

「習禁評」的案例最近在香港亦發生三起：《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）被拒入境、流亡中國作家馬建在文學節講座被取消、移民澳洲的中國藝術家巴丟草的展覽被取消。

「習禁評」的案例不只發生在中國治下的香港，現還把手伸到限制美方特定人員不准參加中美貿易談判。媒體報導，川習會可能在阿根廷舉行的G20上出現。習近平竟然點名，不希望在川習會上看到白宮顧問納瓦羅。

納瓦羅是白宮國家貿易委員會主任，曾著作《致命中國》一書，屬美中貿易戰內的鷹派，主張強硬降低美國貿易逆差，今年六月，白宮發布長達六十五頁的《中共經濟侵略如何威脅美國和全球科技及知識產權》報告，指控中國系統性的發動「經濟侵略」，主要執筆人就被指是納瓦羅；另外，美國副總統彭斯十月四日在哈德遜研究所發表幾近討檄文、被視為美中關係重大轉折的演講稿，「幕後主謀」之一也可能是他，成為習近平最頭痛的人之一，難怪習皇帝點名要他在G20消失！

習近平箝制人民的言論自由，限制海外批評者進入香港，限制參加中美貿易談判的美方人選，看來習近平真的是把自己當皇帝，而且還是統馭世界的皇帝。真是「流氓了，這個國」！

（作者為台商）