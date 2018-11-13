自由廣場》尋找台灣的「納瓦羅」

◎ 林世民

美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro），上週五嚴厲抨擊任何與中國合作的華爾街「億萬富翁」，都是「沒有登記的外國代理人」。他說，這些「自我委任的華爾街銀行家和對沖基金經理人」參與中國當局「影響力行動」，與中國進行「穿梭外交」，在G20峰會前，向白宮全面施壓，以利在G20峰會上，美國與北京達成協議。

反觀台灣，我們看到的是什麼？在台灣又有多少的「中國代理人」在「以商圍政」戰略之下，私下「穿梭兩岸」？簡單天真而不能認清中共真面目及中國現實面臨的內外脆弱結構，甚至妄想透過中國提升台灣經濟。

然而台灣卻沒有類似川普政府的執政團隊，能強勢堅定重申政策立場與決心。

中國以台灣民主之矛攻台灣民主之盾，透過滲透的政黨、機構、媒體等「中國代理人」，製造不實資訊，以分化台灣內部。然而政府相關權責單位是否有共識，有整合配套因應措施與具體作法，對民心有極大影響。目前看來似乎被動處理、疲於奔命，反擊力道薄弱，令人憂心。

我們高度期待台灣的「納瓦羅」，勇於突破親中政媒勢力的扭曲與打壓，呼籲企業及全民堅定維護國家整體利益，並且不客氣的指名並要求「沒有登記的中國代理人」停止傷害台灣，才是全民之福。

（作者為金融投資研究顧問，新竹縣民）