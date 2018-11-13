自由廣場》來自華爾街的買辦集團

◎ 陳永昌

蔡英文總統曾經批評過國民黨「執政的時候，讓買辦集團主導了兩岸關係」，事實上，美國也有類似情況，川普正打算終結這種現象。

月底阿根廷布宜諾斯艾利斯G20川習會前，中美貿易戰幕後交鋒暗潮洶湧，來自華爾街的壓力排山倒海湧向白宮，國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）上週批評，將個人利益置於國家利益之上的華爾街富豪們，先是不斷放出「貿易戰自傷」混淆視聽論調，又密集穿梭於華府與北京兩地傳話，淪為「沒有註冊登記的外國代理人」。他警告說，川普總統「不需要華爾街的幫助。也不需要高盛的幫助」。

一向主張強硬對抗中國的納瓦羅特別點名高盛集團，頭號目標劍指「溫和派」財政部長努勤（Steven Mnuchin），後者出身高盛集團，積極鼓吹美中貿易戰和平落幕，甚至不惜以停止對台軍售做為交換條件。

另一位則是前財政部長鮑爾森（Hank Paulson），原本擔任高盛集團主席的他，拿下幾個中國大型國企海外上市案賺得盆滿缽盈，高盛光是入股中國最大商業銀行中國工商銀行就獲利近百億美元。他後來獲小布希總統延攬，任內積極推動美中兩國高層官員「戰略暨經濟對話」機制；做為「擁抱熊貓派」僅次於季辛吉的代表性人物，卸任後仍不時作客中南海，留下累計訪問中國破百次的紀錄。

季辛吉與鮑爾森上週在新加坡首屆「彭博新經濟論壇」同台亮相，再加上中國國家副主席王岐山難得出訪露臉，咸信是出自華爾街金融界的精心安排，係今年九月一群跨國金融集團高層風塵僕僕前往北京出席「中美金融圓桌會議」，卻落得雷聲大雨點小徒勞無功後，再度展開新一輪遊說攻勢。

中國滲透、拉攏退休高官，繞過官方搭建以「第二軌道」為名的非正式管道、動員商界人士發聲附和、再通過特定媒體放大聲量，種種伎倆無論是在台灣或美國如出一轍。中國將希望寄託在台灣政壇決策圈以外的邊緣化角色，卻與台灣主流民意更行更遠，如今故技重施，同樣被美國政府看破手腳。

鮑爾森在「彭博新經濟論壇」開幕演說，與他以往公開演講明顯有所不同，說出「中國崛起不僅是對美國的戰略挑戰，而且以美國利益為犧牲品」、「加入WTO後未改變歧視外國企業行為」與「越來越多美國企業放棄在中國公平競爭的希望」等重話，種種直言不諱甚至留下陣前倒戈印象，讓不少觀察家直呼已被「鷹派」納瓦羅同化了！

如果連「中國人民的老朋友」都這麼說，北京當局卻不回歸問題根源，落實市場開放承諾，建立公平競爭環境，只想故技重施，對川普展開溫情攻勢，恐怕終將再一次嚴重誤判形勢。

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）