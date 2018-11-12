社論─經濟上「親美防中」之必要

美國期中選舉結果，民主黨掌握眾議院，共和黨守住參議院，形成分裂國會局面，而一些遭到中國關稅報復的農業州，川普人馬依然勝出，顯見川普雖在這場選舉小輸，但其對中國的強硬態度並未被選民否定；再者，要求中國開放市場、解決貿易失衡，已經成為共和、民主兩黨的共識，因此民主黨的眾議院或許會在某些議題上掣肘川普，卻不會改變美國對中國在經貿議題上的強硬立場。由此可見，中國寄希望於川普在期中選舉挫敗，致而緩解貿易戰壓力，乃是一廂情願的想法，現在可以休矣，還是面對現實、切實解決問題，才是中國應對貿易爭端的最佳方案。

美中貿易戰延宕不決，造成新興市場的貨幣與金融市場的震盪，受創最嚴重的，則是依靠出口拚經濟，且與美中兩國有高度依賴關係的國家。而比中國早二十年創下經濟奇蹟的台灣，更是箇中之尤︰一方面以美國為出口消費市場，並向其學習創新、研發，作為發展與轉型的榜樣；另一方面以中國為生產基地，安於賺取利潤微薄的代工財，產業結構遭到扭曲，三角貿易美化台灣經濟數據，但ＧＤＰ成長卻只有少數人能夠分享，造成一個多數人無感的社會。總結下來，台灣經濟雖然同時向美中兩國吸吮養分，實際上能夠讓台灣達成永續發展的，卻是與美國的經貿交流，因為彼此具有自由市場與民主政治的同質性，標舉共同的價值；反觀台灣對中國的出口依存度高達四成，卻造成產業的空洞化，及發展轉型的停滯，更讓中國獨裁病毒藉由經貿連結的管道反噬台灣的經濟與民主。最終可能造成台灣只能融入中國，成為大中華政經影響圈的一部分， 宛如現在的香港。

美中貿易戰爆發，讓台灣這樣與雙方均有密切交流的國家，必須在兩方之間作出抉擇；誠然，台灣無論如何選擇，經濟都會受到影響，但明確的選擇卻無法逃避，因此以國家利益與價值體系作為考量依據，不可諱言的，「親美防中」將是台灣最好的選擇，不但可以將衝擊降到最低，更可藉此獲得產業轉型的契機。近日美國司法部對中國福建晉華、台灣聯電及三名台灣人起訴之事件，即充分凸顯美中台之間既聯合又競爭的微妙關係，可以作為一個很好的檢討案例。本質上，引發美中貿易戰的重要原因之一，就是中國竊取美國企業的智慧財產權，以之建構「中國製造2025」，希冀打造中國成為製造強國、經濟強權。而半導體更是中國發展製造2025之明星產業，乃屬重中之重，因此是其極力培植的重點。

遺憾的是，中國產業以代工為主，高科技之半導體幾乎要從零開始，而其產業發展策略，本就缺乏長期植根的耐心與努力，大抵為砸下重金補貼優惠，或挖角併購，均為便捷之路徑，企圖一步登天；再者，縱容企業以盜竊智財權、強迫技轉等不正當手段，取得所需之尖端科技。然而，中國在國際間進行財大氣粗的併購，不僅過度招搖，引發側目，且其野心昭然若揭，已引起西方先進國家的關注，歐盟與美國紛紛建立嚴格審查機制，有效阻擋中國對高科技產業的併購；花錢購買企業與技術既然此路不通，中國便轉而將狩獵的目標放在半導體產業發達的台灣，以高薪大力挖角台灣科技人才，並要求其盜走原公司的機密資料，或者與台灣廠商進行技術合作，意圖引台灣之力助其稱霸半導體產業。如此的背景下才發生上述美國司法部起訴事件。

其實，聯電案最令國人憂心的，顯然不在未來的罰款、刑期多少，而是作為美國高科技企業密切合作的台灣供應鏈，將因機密保護出現漏洞，讓西方科技巨擘對台灣產生信任危機，不再提供高端技術，導致台企失去產業的領先地位，而彼此的經濟連結亦恐出現斷鏈，重創台灣的經濟與產業。總之，台灣在美中貿易戰中選擇「親美」，並非要與中國對抗，而是為了捍衛民主體制與自由市場的價值和秩序。除此之外，台灣更不能淪為自由陣營重要技術輾轉流入中國的突破口，所以「防中」亦為必要的舉措。換言之，只有「親美防中」，台灣才能成為先進經濟體的合作夥伴，共同為全球的繁榮與福祉打拚奮鬥。