自由廣場》電影與選戰：「都是假的嗎？」

◎ 高志仁

「都是假的嗎？難道沒有一點點是真的嗎？」

這不是時下真假訊息滿天飛舞的縣市長選戰造勢語言，而是現正上映的台片《誰先愛上他的》女主角劉三蓮針對破裂的夫妻關係詢問心理諮商師的問題。

也或許，作為台北電影獎劇情片和男女主角等大獎得主，以及即將頒發的金馬獎最佳影片唯一的台灣作品代表，女主角的疑惑，會是個更深層具有普遍在地意義的叩問。

《誰先愛上他的》創造了台片好久不見的票房冠軍紀錄，觀眾熱度持續不退，沒有史詩般的時間向度，場景就在市井街頭、公寓房間、小劇場空間內游移，然而情感內涵深不可測，同性、異性、親子之間的愛戀交織出每天都是一萬年的愛恨與糾纏。

本片以演技見長，男女主角皆為富有電視劇或劇場界演出經驗的演員，表現深沉老練揮灑得宜，敘事觀點所從出的女主角兒子也入圍金馬獎最佳新演員，從調侃愛哭老媽不當好萊塢演員太可惜到感謝老爸同志愛人照顧離家老爸以至於終能體諒老媽茹苦含辛一整個家庭倫理悲喜劇曖曖內含光，難怪觀眾看到欲罷不能了！

《誰先愛上他的》戲裡同異性情緣等量齊觀，同時作為「中華台北」格局下金馬獎項的本土情意代表，適逢縣市地方選舉合併包括挺同反同和國族內涵等各項公投熱議的虛虛實實，本片攀上本土觀眾認同高峰，顯得真實不欺而且不只是一點點而已呢！

（作者為「一中不合作」部落格版主，http://kotsijin.blogspot.tw/）