自由廣場》從亞洲第一幸福到全球創新四強

非關藍綠的國際評比，台灣人要珍惜成就，不要妄自菲薄。

◎ 黃天麟

民進黨政府執政兩年，聚精會神於振興經濟，筆者在十月十七日自由廣場提到九個指標，判斷台灣經濟已由過去落後之情勢轉趨凌駕之局。最近的幾項發展更印證台灣已屬「已開發國家」之列，國際對台灣之評價、評比日高，茲僅就本年國際評比列舉如下共享其榮。

● 一月十五日：總部設於美國華府的非政府組織自由之家，公布年度全球自由度報告，台灣在一九五個受評比國家中獲得九十三分高分，進步兩分，列入「自由國家」（註：可見甚麼東廠、戒嚴等之指控都是無中生有）。

● 三月十四日：SDSN（永續發展解決方案網路）公布二○一八年全球幸福報告，台灣上升7名，以第26名居亞洲之冠。調查是以全球156個國家的人均國內生產毛額（GDP）、社會支持、健康平均壽命、自由度、慷慨捐款的程度、政府或民間企業貪腐程度等指標來訂排名，台灣得26名是亞洲第一，勝於新加坡之34名，泰國之46名，日本之54名，南韓之57名（註：中國86名）。

● 十月十七日：世界經濟論壇（WEF）發表二○一八年「全球競爭力報告」，在146個被評比國家地區中，台灣得分79.3分，名列13，比去年進步2名，南韓為第15名，中國第28名，我國還被選為超級創新者4強（德、美、瑞士、台灣）之一，創新評比分數遠高於其他國家（註：我們實在沒理由再唱衰自己了）。

●十月三十一日：世界銀行公布「二○一九年經商環境報告」，全球190個經濟體中，台灣經商便利度排名十三，較去年前進2名，亞太地區排名第五。

● 十一月一日：美商高通決定明年第一季在新竹成立「台灣營運與製造工廠暨測試中心」（COMET）。高通指出因台灣擁有好人才、好產業兩大優勢，將直接把5G模組設計置於台灣，也是高通在海外唯一與「製造」相關的研發中心。高通之決定印證我國確實具有「超級創新四強」的堅實科技產業基礎。

以上都是本年外國權威專家對台灣之評價，不是自吹自擂，希望國人不要妄自菲薄，尤其希望我們的縣市長候選人，珍惜台灣之成就，不要再唱衰台灣譁眾取寵。「台灣又老又窮」嗎？請看看外國評比機構對台之評價，不要以意識形態鄙視台灣。

台灣已不是兩年前一中市場下經濟負成長的台灣，台灣現在是全球公認的「已開發國家」，是「超級創新者四強」之一。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）