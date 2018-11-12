自由廣場》韓柯馬三腳堵

◎ 劉一德

在選戰緊繃當下，馬英九不顧傷及藍紅候選人的選情，將總統任內「不統、不獨、不武」的主張，變成「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則。此一毫不掩飾的表態，絕非信口開河，更不是馬英九個人更進一步向「統一」傾斜，這麼簡單。

內行人都知道，馬英九內心世界的「中國夢」，從來沒有變過，從他老爸「化獨漸統」的遺訓，不難窺之。「馬統」過往「不統、不獨、不武」的主張，明明只是騙取選票，獲取政權的伎倆，可惜偏偏就是有很多人相信，給了他配合中國，裡應外合，不費一兵一卒併吞台灣的機會。

要不是「馬統」在位時，因傾中速度過於急躁，手法過於粗魯，「馬習會」與「服貿協議」，露出馬腳，在台灣年輕人的強力反彈下，使得國民黨被台灣民意淘汰，丟了政權，更讓中國共產黨體認馬英九之流的國民黨員，實為扶不起的阿斗，只好另起爐灶，尋找像樣的中國代言人。

但「馬統」終究放不下畢生「統一」志業，總統卸任後，儘管官司纏身，卻不甘寂寞，整天趴趴走，希望能再獲得「習皇」青睞。可是形勢比人強，柯文哲提出「兩岸一家親」及諸多通關密碼考驗後，中國官媒聯合台灣統媒與統派，全力吹捧，中國代言人的寶座似乎已非柯文哲莫屬。

眼看柯文哲獨攬風騷，韓國瑜有樣學樣，加碼提出依附中國的「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」政見，爭取中國的認同與好感，搶當中國代理人。韓的血統，終究比柯更藍更純，中國網軍瘋狂似的力挺，將馬英九與習近平的距離越推越遠。猶如熱鍋螞蟻的「馬統」只好使出狠招，對付想越俎代庖，搶戴紅帽子的柯、韓兩人，哪管傷及藍軍的選情。

馬英九、柯文哲及韓國瑜現象，絕非偶然。今年地方選舉，不管是台北、高雄，或全台灣，顯然已不是過去的藍、綠對抗，也不是藍、綠、白對抗，而是一場藍色聯合白色、紅色對付綠色，中國極權對付台灣價值的選戰。二○一八失去台北、高雄，等於預告二○二○將失去全台灣，但望台灣人做出有智慧的選擇。

（作者現任台聯黨主席）