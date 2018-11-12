自由廣場》韓流裡的奴隸

◎ 劉哲瑋

高雄市長選舉，韓國瑜的選戰主軸與口號「政治零分、經濟一百分」，這樣的思維，是否代表為了賺錢什麼都可以讓渡？難道除了金錢、物質，人無法追求其他美好？

在古希臘時代，一個政治共同體（城邦）內，奴隸在家負責生產食物維持生存所需，而不需為了生存而勞動的自由民（free person）才能夠參與公共事務。這說明古代自由是建立在奴役他人之上，奴隸是隸屬於自由民的所有物，馬克思所謂「政治是經濟的上層結構」。

所以，依照韓國瑜所謂的「政治零分、經濟一百分」，其思維就是讓享有自由的民眾倒退成為只需勞動的奴隸，奴隸管好家裡的事（經濟）就好，其他事務（政治）就閉嘴，因此韓國瑜才會提出拒絕意識形態的遊行，封鎖民眾的自由權利，這凸顯他只想讓高雄人活著只為了賺錢，至於工資、分配…等問題，抱歉，奴隸不能談！拒絕意識形態、政治零分，奴隸勞動只為生存。

韓國瑜很了解台灣人，很了解台灣人善於遺忘歷史，忘了國民黨當年怎麼處罰說母語的人，因此現在打著「拚經濟」的口號，讓國家提供的義務教育歧視母語，憲法要求的平等對待成為一種虛言。忘了他在北農擔任總經理時怎麼分配利益？上層統治者拿全部，基層員工完全沒有。選舉到現在他完全冷落對手，因為他知道自己過去擔任立委的表現根本混到極點，擔任立委時質詢出席率極低，質詢率更只有一成六，對手陳其邁在擔任立委的質詢率則是九成三。所以只要評論他，他就會轉移焦點說是惡質選風、不要人身攻擊。反正他只要狂開芭樂票，越瘋狂、搞笑、無厘頭越好，因為「奴隸無權插手政治」，這完全呈現古希臘人將政治視為一種技藝，也就是統治術——被拿來統治奴隸的一種技巧。

然而已經到了二○一八年，台灣解除戒嚴也卅一年了！政治應該是為了更美好的生活，而非統治的技藝！民主台灣現代社會，應該是要抓緊政治，扭轉經濟，改善眾人的生活。所以，高雄人，是要向上提升還是向下沉淪？

（作者為台灣大學政治所學生，新北市民）