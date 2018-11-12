自由廣場》要經濟，必須支持台灣獨立！

◎ 張經偉

可以停止藍綠惡鬥、專心拚經濟就好了嗎？國家叫什麼名字、國旗長什麼樣子……到底與我的生活何干？我不想要政治、只想要賺錢過好日子！如果，讀者您的內心正有這些吶喊，請君留步，本文是為投資族群而寫。

「王何必曰利？亦有仁義而已矣。」這是孟子對梁惠王說的話。然而，你我皆非聖人亦非王者，關心自己的金錢利益，何錯之有？那些「政治狂熱者」整天振臂高呼的正義、國家、社會、土地云云，何其空泛？至少絕對不如我們的衣食、存款、房車、配偶欄……來得明確實在。撇開意識形態，我們這就來談投資理財！

如欲致富，除了能賺、更要能守。什麼能確保你我的財產安穩不流失？我想是經濟學上說的：契約精神。買賣雙方簽訂的條款、購物後附上的明細收據、關乎消費者權益的法律、遭逢意外事故的保險理賠……這一切交易過程中「信用」的具體展現，皆是廣義上的契約。投資若不講信用、不立足於契約之上，即使金山銀山，也是危如累卵。Google一下「私企退場論」：國進民退加劇 中國民企惶恐情緒蔓延。這篇分析是不藍不綠的英國BBC新聞報導，讓我們了解到中共政權底下，不管大小企業，共產黨要的，誰都得交出來。

可見，當代中國，看似富到流油、日食萬錢，然中國的契約精神之素質，已經瀕臨破產。例如去年，中國破壞香港自治引來陣陣國際輿論撻伐時，遂單方面宣稱《中英聯合聲明》失效，其不守信用之程度，昭然若揭。面對英國這般世界級大國，中國政府都敢任意撕毀條約，更何況民間企業？遠者戴國芳、近者郭文貴……中國自鄧小平時代以來的所謂「走資」路線，其實只是允許追求財產、而無保障財產。只要中國政府想要，隨時可以重回蘇維埃手段：鬥倒任何一位大亨小資，將其財產徵收至黨國之手，其人作為「低端人口」甚至「叛亂份子」驅走、入囚。

這樣一個缺乏契約精神的國家，不斷渴望統一台灣（也就是想把共產黨政權的治理及於台灣，作為你我經濟市場上的最高決策者之意），敢問讀者：您敢讓這場買賣成交嗎？

不為什麼大公大義，就為保障既有的個人財產權與人身安全，請君務必支持台灣獨立！

（作者為高雄市民，清華大學歷史碩士）