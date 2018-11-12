自由共和國》李筱峰／道歉啟事

李筱峰／國立台北教育大學名譽教授

敬愛的親朋好友：

我要向您們致十二萬分的歉意！四年前台北市長選舉時，我可能「目睭糊著蜆仔肉」，向您們推薦一位外科醫師，請大家投票給他。但是沒想到他上任後的表現卻出乎意料，讓人大失所望。我看錯人了！請您們原諒！

真的很對不起！我沒想到原本「白色」起家、標榜「墨綠」的他，結果卻搖身一變成為要和紅色中國「一家親」、「命運共同體」的「赤藍」。

真對不起！我沒想到此人會那麼缺乏人權、人道精神，他去了中國十八趟，卻對中國內部遭國際指責的活體器官移植無感。

真對不起！我沒想到一位標榜「素人」的醫師，卻當起「台商」，賣起葉克膜。

真對不起！我沒想到此人會以國際認證的大殺人獨夫毛澤東為崇拜對象。果然他發動網軍猶如老毛發動紅衛兵一樣。

真對不起！我沒想到此人如此厭惡民主，厭惡到用「hate」來形容他對議會協商的心情；我更沒想到他竟然會下令警察把在公車質問他的市民抓進警局拘留。

真對不起！我沒想到此人那麼熱中「兩岸」交流，但是到了對岸卻從來不幫我們被監禁在中國的記者李明哲和眾多受害台商說半句話。

真對不起！我沒想到以智商一五七自詡的人，認為美國有一天會出賣台灣，卻不擔心中國會併吞台灣。

真對不起！我沒想到這個原先標榜「墨綠」的人，如今會受到中共國台辦、央視的吹捧拉拔。

真對不起！我沒想到此人如此缺乏正義感，對轉型正義如此無知，竟然幫侵占國產不還國家的婦聯會說話：「現在運作好好的，管它過去幹什麼！」

真對不起！我沒想到這個人會那麼缺乏教養。外賓贈他懷錶，竟然被他說成「破銅爛鐵」；訪日收伴手禮時也說「這是給窮極無聊的人玩的」！

真對不起！我沒想到此人歧視女性已到侮辱的地步。他說他不選擇婦科是因為「婦科只剩下一個洞」、「在女人大腿當中討生活」；他說女人「長得漂亮可以去坐櫃台或當觀光局代言人，不適合當市長」；談容積代金政策時，將「徵收」與「價購」之別比成「被強暴比被誘姦便宜」；他還取笑未婚女性說「一個國家三十歲未婚女性佔三十％，會造成國家不安定，會有國安危機」。

真對不起！我沒想到此人那麼缺乏歷史感，在二二八的國殤日，竟然不參加追思典禮而去瀟灑騎單車。

真對不起！我沒想到此人會如此言無誠信，曾誓言要清理五大弊案，卻對弊案放水（遠雄大巨蛋案的退讓縱容只是一例）。

真對不起！我沒想到此人領導統御的能力如此低落，人和極差。他執政一、兩年，而團隊跑掉一半以上，離心離德。

真對不起！我沒想到此人擅長推諉塞責，錯都在別人或部屬。

真對不起！我沒想到此人會如此忘恩負義，四年前民進黨禮讓他，綠營選民熱烈支持他，當選之後他翻臉無情，倒打民進黨，背叛綠營選民，開始討好藍、紅、黃、橘…。

真對不起！我沒想到此人如此翻雲覆雨，從「白色」、「墨綠」，轉而討好藍、紅、黃、橘…，然後又說要超越藍、綠，又號稱「無色」。

總之，真是對不起！我沒想到四年前推薦的人，竟是一位人格異常的市長，如今卻讓一些只喜歡逗趣、耍酷、好玩、標新、無厘頭的年輕人風靡。我要為四年前的「養虎為患」道歉！保證今年不再「為虎作倀」！