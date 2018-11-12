自由共和國》馮光遠／一個文化人看小野出任柯文哲的競選總幹事

小野日前親上火線回應丁守中，講到激動處三度爆哭。（資料照，記者沈佩瑤攝）

馮光遠／作家

與美國老友網路聊天，他說，透過網路設定，看到小野痛哭的新聞，覺得荒謬，聽了我也只能哈哈大笑。

上個世紀九○年代，小野曾經幫過《喜宴》這部電影的籌拍，當初與李安合寫《喜宴》，李安展現電影才氣之外，所有參與者，擺明了都是在那個封閉的年代，公開跳出來挺同志平權，所以，要謝謝小野幫忙；二○一三年，因著三○九反核遊行開始的「不要核四、五六運動」，連續一百個週五晚間六點在台北自由廣場聚會，橫亙近兩年的活動，小野也是積極參與，台灣反核運動，小野盡了他的力。

如果我們檢視許多與進步價值有關的社會運動，政治上、文化上、生活上，不少項目上，不諱言，小野都入列進步陣營。

我相信這也是為什麼當柯文哲請小野出任他的競選總幹事，大家的眼鏡紛紛碎裂。

照柯的說法，他請小野的目的，是強化他自己在選戰中的文化論述。可是讓大家丈二金剛摸不著頭腦的是，一個候選人的價值觀，以及選戰的論述主軸，是應該由候選人主導呢，還是競選總幹事主導？理所當然，答案應該是「候選人」，既然如此，候選人的價值如果是保守、反動、空洞的，總幹事就著老闆的價值脈絡從事「文化論述」，應該也不脫保守、反動、空洞，是吧？

這就尷尬了。

因為我們瞭解的小野，他在許多議題上的態度，應該與柯文哲南轅北轍。

例如，小野應該是兩性平權的支持者吧，可是柯文哲卻非常歧視女性。眾所皆知，柯不但對兩性平權毫無概念，輕蔑女性的名言更是一堆，就算一再被恥笑也無所謂，腦殘的言論總是脫口而出，從「年輕又長得漂亮，坐櫃台差不多啦！」到「女生三十歲以上，有三十％未結婚，是國安問題」，到比較新的「台灣進口三十萬新娘」以及「她（吳音寧）懂什麼？」小野，這樣子的歧視女性「慣犯」，是從事社會改革的「白色力量」應該去力挺的嗎？

再如，柯文哲哪有轉型正義的觀念？這陣子小野拍片挺野百合戰將陳其邁，所以理論上，在這個價值上應該跟柯大相逕庭。不過在選票面前，也可以轉彎，所以當柯文哲就婦聯會之事胡扯一通，暴露出他對轉型正義一無所知的時候，小野馬上出來打圓場，謂「轉型正義不是市長階層處理的事務」。

可是，小野，你錯了，以蕭曉玲老師的案子為例，人證、事證俱在，「七○年代白色恐怖再現」的這個案子，明明是市長處理轉型正義最好的範例，可是柯文哲卻在受害者蕭老師傷口上撒鹽，這是在市政層級上，對公理正義的公然漠視。小野，轉型正義，是全民都要處理、面對的事務，沒有中央、地方之別，身為「白色力量一份子」，不可找理由搪塞。

價值，其實是一件非常個人的事，理論上，旁人無從置喙，可是今天之所以要談，因為理論上，總幹事是候選人價值的捍衛者，一個文化人今天被置於總幹事位子上，承受各方砲火，本也是自然之事，可是硬要忽略價值，扯到藍綠，企圖從這個破口爭取選票，就可議了。

須知，候選人與總幹事的關係，並不是「黑臉與白臉」關係，以為在不同的議題上，看選票的多寡跟走向，有時總幹事出面扮黑臉擋砲火就好，而視「價值」於無物。就以「反／挺同」議題為例，小野上任總幹事之後，公開在臉書挺同（要大家在公投時投「兩好三壞」），可是在此同時，柯候選人對同一議題的回應卻是「人民有不表態的自由」，請問，支持者聽誰的？

其實，藍營大肆批評小野，讓他掉淚，正是「柯文哲／小野」黑臉白臉戰術必然會有的結果，丁陣營跟姚陣營價值清楚，你可以不認同、不喜歡，可是政黨政治操作多年，他們的價值早就高懸在那邊。

小野其實誤會一件事，此次他因為挺陳其邁被痛批，砲火主要是來自藍營，不是綠營，因為綠營早就放棄他了，而且你南部挺陳，於綠營來講，何樂而不為。至於白色力量，大多安靜，之所以很多人無言，因為對他逕自以多年社會運動累積出來的資歷，自以為是地將這筆「公共財」投資於長久浸淫在「政治不正確」氛圍裡的柯文哲身上，大都反感，只是不好意思說而已。

真的，一個參與政治的人，表態是當做之事，只是，表態的內容，應該要跟自己多年以來的主張相符，要跟自己在社會建立、累積的公信力有其「一致性」。可是此回小野的諸般作為，之所以讓他自己覺得難過、尷尬，也不難解釋，價值之事，立場搖擺、進退失據而已；企圖鑽進鑽出於各種顏色，忽藍忽綠忽自以為是的白，其實紅色標籤早已被貼。

講到「紅色」，不得不提，前天，台北市長電視辯論，一個尋求連任的市長，竟然只能「照稿演出」，再度落實大家對他城市治理能力的嘲笑。只是，譏諷歸譏諷，哪一天，他的照稿演出，竟然是中國發過來的稿，台灣人，到時就笑不出來了！