自由廣場》光說不練不是改革

◎ 張惠博

蔡總統赴宜蘭助選時堅定地說，「在我之前所有總統上台前都說要改革，但只有蔡英文真的放手一搏」，總統也細數了所完成的改革以及改革過程的艱辛。衡情而論，在選舉激情的渲染下，即使是好事，也有可能被說成壞事。改革過程中，若有一些難以周全的事，即被放大罪惡。執政的一方，更常被無端攻擊，除非有足夠的證據與說理，才能喚起大眾深潛的理性，否則，難擋來自四面八方偏離事實的提問。事實上，選舉季節常因彼此攻防的策略，評論執政績效易流於情緒，也難保客觀。以中央政府來說，兩年多來，確實進行許多改革，可惜，反對的聲浪似乎不小，且很可能大於支持的聲音，以致，蔡總統必須再度闡述其用心與承擔。

當然，施政有輕重緩急，除弊興利亦須兼顧，缺一不可，尤其，更應讓不同族群的個人或團體都能感受到希望與熱情。長期以來，台灣的未來，自是許多人關心的問題。保持現狀，應只是現時的狀態，其實，物理慣性定律的要旨「靜者恆靜，動者恆動」，是必須在沒有外力作用的條件下，才能保持的狀態。同樣的，國際局勢是動態的，國與國之間的關係亦然，甚且，巨觀或微觀的變動，皆時時刻刻在不同的地域發生。體察當前國際思潮與演變，期盼政府在國家正常化方面，宜有明確的立場與作為，尤其，喜樂島所發起的遊行，東京奧運會台灣正名的運動，甚或這次選舉期間，若干不利於國家的合一，皆已造成國民某種程度的憂慮。職是之故，當政府為了解決現實的問題，進行相對應的改革時，倘能建立在國家正常化的基礎之上，不僅較能獲得正面的效果，也必有助於獲得全民共識與實踐。

再以地方政府而言，近幾年各縣市競相投入大筆經費進行有形的建設，大興土木自是好事，可是，常見建設完成了，卻因人才不足、無相應的活動，也缺乏軟體的配合，未能善加利用，形同浪費。此外，偶見花錢討好式的決策，雖能換取政治的結盟或挖角倒戈，然而，過度耗費，積非成是，更戕害了民主政治的發展，對於全面建設台灣，並無實質的利益。

前瞻未來，在邁向國家正常化方面，應團結朝野力量，相互接納，並參加國際社會，壯大國家。對內而言，則應加強人才培育，以現在正熱烈趕進度的十二年國民教育課綱審查為例，各學科領域常是在已設定的框框去規劃，以致忽略了根本的問題，那就是在少子化的趨勢中，如何為每一個國家未來的主人翁，提供最適切的教育協助其發展，包括：集合優質師資、提供與現實世界相結合及符應未來趨勢的課程、善用多元教學策略等，以發展青年學子的潛能，卒能裝備足夠的知能面對其未來，才是課程改革的終極目標。

（作者為彰化師範大學前校長）