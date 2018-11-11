自由廣場》轉型正義的化外之地

◎ 施明雄

促進轉型正義委員會成立好幾個月，只作出對一千多名受害者無關痛癢的「撤銷有罪」聲明，另外發函各學校機關計算蔣介石銅像的數量，這種追求正義的步伐，實在令人不敢恭維。

上星期，國防部長嚴德發在立法院外交和國防委員會，就促進轉型正義委員會要求統計蔣介石銅像數目，答稱三軍學校機關共有一五二座，但他強調過去就一直表達尊重歷史與傳承，軍隊屬性和其他單位不同，蔣介石是軍校首任校長，嚴說這就是歷史，必須飲水思源，無理由遷徙蔣像。嚴部長這些既使退休也可坐領高薪的既得利益者，會保護被千萬人唾罵的殺人魔王，不是意外之事。

近來剛讀過一本書《流》，作者東山彰良，本名王震緒，五歲時跟雙親從台灣移民日本，父祖山東人，母親在彰化中學教過書，故以東山彰良為筆名。《流》這本小說曾於二○一五年獲得日本文壇最高榮譽的直木文學獎，使其成為繼邱永漢、陳舜臣後，第三位獲直木獎的台灣人。作者從一九七五年蔣介石去世寫起，書中主角十七歲，描述祖父本是山東的土匪頭，後來因國民黨挾優勢的執政資源成立黃埔軍校北伐，一路以非常手段籠絡威脅利誘各地土匪加入，才匯成一股力量。一九二七年借清黨之名，大肆搜捕屠殺共產黨徒，他祖父也加入加害者之役，曾在一夜之間，將涉及共產黨嫌疑的村莊全村五十多名老少戮滅活埋；一九五○年，幸運帶著妻子、三個兒子和一個女兒逃到台灣。他述說國共內戰時，多少主要戰役，最後都是黃埔軍校出身的將領背叛投降，因為蔣介石對於敗退的將軍或高級軍官絕對不留活口，大北平沒有開一發子彈，八路軍就長驅直入，結果共產黨以中國人不殺中國人的口號，不到幾個月就把國民黨幾十萬軍民趕出廣大的中國。

他祖父來台後因傷退伍，並在台北迪化街開起布行，他身分特別，警總允許他身懷一直不離身的德國製毛瑟手槍，以防仇敵殺害。後來祖父在他十七歲時，被人綑綁雙手雙腳淹死在布店的浴池中，雖然報警了，但始終找不到凶手，因祖父非常疼愛他，他立誓一定要找到凶手。故事由此展開，他也描寫台北外省掛幫派份子殺殺打打的情景，自己聯考落榜進陸軍官校半年，不堪學長霸凌學弟的生活，逃學回家…。作者述說，一九二七年到一九五○年國共互相殺害之下，近千萬人喪失寶貴的生命。嚴德發說，陸軍官校是蔣介石的歷史與傳承，但一想起他沾滿血跡斑斑腥味的雙手，以及他和他的學生失去中國的罪過，還值得台灣人民尊敬嗎？

轉型正義委員會僅計算耗費民脂民膏塑造的銅像數目，國防部長所呈現的態度太不合乎情理，人類好的歷史當然值得傳承和緬念懷思，但邪惡的千萬要斬除。

台灣軍官的產生，是否應該在這個民主自由的時代改頭換面，來個嶄新朝氣勃勃的新名字，徹底丟棄暴政專制時代的陰影？

（作者為政治受難者）