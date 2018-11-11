自由廣場》「夜襲」這個密碼

◎ 雲程

近日，候選人在造勢場合無緣無故唱起〈夜襲〉。因為行為太怪異了，不只時代或空間錯置而已。我們不得不懷疑：當事人或核心幕僚，可能在公開傳遞某種訊息！

看過電影《驚爆13天》的人，無不對古巴危機時，白宮和克里姆林宮高層間，從密使接觸、核查，到非傳統溝通的方式印象深刻。

電影中，ＡＢＣ資深記者約白宮幕僚長見面，表達有人與他接觸，那人說自己直接受命於赫魯雪夫。記者認為可信。但既是密使，白宮要如何在混亂訊息中查核密使真偽？

白宮首先比對了該人和赫魯雪夫的經歷，發現兩人曾在同一國營農場工作了兩年。該人確有可能熟識赫魯雪夫。

白宮又如何確保赫魯雪夫收到訊息？爾後可透過密使進行後續溝通？白宮要求赫魯雪夫公開發表一段看似平常卻非隨意的話。幾天後，赫魯雪夫在公開演講中，出現白宮所指定的具體文字。於是，密使可信，溝通可以繼續。

電影後段，又以不同場景再強調一次非傳統溝通。

美國對古巴以「檢疫」為名，實施封鎖。當時海軍作戰部長安德森上將（George Whelan Anderson Jr.）依標準程序，命令軍艦對疑似載有彈藥，硬闖封鎖線的商船船艏進行空包彈警告射擊。國防部長麥納馬拉（Robert S. McNamara）見狀立刻制止，表示：「這不是封鎖，這是語言。一個世界上從未見過的新的語彙！是甘迺迪總統與赫魯雪夫總書記之間的溝通！」事件的意義，超越眼睛所見。

這幾年台灣社會怪事頻仍：胡言亂語的候選人，卻可以史無前例、難以置信的速度竄紅；理應銀彈缺乏者，實際上卻資金充沛；動輒數百萬，甚至千萬不成比例網路支持者；以心理壓力威脅反對者道歉；造勢大會突然演唱已被遺忘四十年的軍歌…。這只是年輕人的不滿？

電影《驚爆13天》讓我們瞭解如何進行「不能見面的溝通」。以國安角度看，候選人在接受某種訊息後，以軍歌表達「我知，我諾，我ＯＫ」的可能性，絕對不可被排除。

正在發生的心理戰，規模超乎台灣社會的胃納。它無關個人，人只是被操作的對象—從台北、新北到高雄，物換星移不過彈指間；它此次不過在驗證模式。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）