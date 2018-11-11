自由廣場》選情越辯越明

◎ 蘇怡兢

全台最激烈的選戰莫過於高雄市長選舉，四位候選人公開辯論，印象最為深刻的是韓國瑜候選人面對政見如何實施、實施度有多少的回答。

他說，「比起政見是否順利成功推動，更重要的是，人民相不相信這個政府？若是我有機會當選、為人民服務，市民若不相信我跟我的團隊，那政策根本無法有好的舒展；若是相信我，那未來有什麼政策，都能更容易推動。」

聽完回答後，不得不佩服韓主委的應對，將選舉最重要、棘手的「政策實施度」問題，以四兩撥千斤方式帶過。

之所以要舉行辯論，就是希望透過公開平台，讓候選人好好地把政見闡述、把選民的疑惑解除，並順利獲得選民信任，進而投票給你、讓你能夠當選並實施政見。仔細思考韓主委的應答，他反而是將此順序顛倒過來，要大家「先相信他、把票投他」，彷彿是告訴大家，只要夠相信我、讓我當選，那麼自然會知道我能不能實施政見。

高雄已由民進黨長期執政二十年，韓國瑜嗅出大部分人民對現況的不滿、對政府的不信任，於是很聰明地把選情提升到「激情層次」，告訴選民，「你只需要相信我就對了」；至於他的政見是否譁眾取寵、天馬行空，最重要的是「能否實現」，就不那麼重要了。只要能夠表現出十足的「誠意」、態度「誠懇謙卑」，自然能成功吸引到選民的注意。

最後的結論，只有陳其邁候選人完整提出產業政策、長照政策、減輕年輕人負擔等托育政策，更重申自己已在高雄生活四十八年，明白高雄的痛，才能知道如何疼惜高雄。而韓國瑜提的未來要為高雄追求的價值為「安居樂業、快樂無比」，除了無比抽象、沒有具體說明，也完全看不出來與高雄的連結在哪。

我同意大家對高雄現況的不滿，選民要做的，是睜大眼睛好好檢視每位候選人的政策，並透過民意代表的監督，將政策實際執行，而不要被候選人淺顯易懂、誘人可愛的口號蒙住眼睛、忘了思考。

（作者為政治大學研究生，高雄人）

◎ 李亞琪

台北市長電視辯論會，柯文哲表現不如預期理想，不僅都照稿念，也不理睬對手的提問。柯Ｐ會後也坦承，不想花太多時間背稿。這讓人覺得對這場電視辯論會，柯Ｐ不夠用心準備，態度上有點應付、馬虎的意味。

在第三階段結論，民進黨台北市長候選人姚文智提及柯文哲母親罵自己沒路用、沒學問、更要自己秤斤兩，他的媽媽當天難過到關在陰暗客廳裡一整天，受到極大侮辱；姚並哽咽向母親致歉，說自己不孝。

看了這一段，確實讓人有點難過，姚文智在電視辯論會重提這一段往事，有打動到選民的心，應該會得到不少同情票，對選情有加分效果。一個人不管成就如何，在母親心目中，都是最棒最優秀的，媽媽不會嫌棄自己的孩子，當然也不容許別人嘲笑羞辱自己的孩子。

選舉要公平競爭，君子之爭，出言不遜、羞辱、霸凌、傲慢都只會讓選民反感，得到反效果。柯媽也許愛子心切，但她的失言，對柯文哲選情應是扣分的，柯媽也確實欠姚文智及他母親一個道歉。

（作者從事服務業）