自由廣場》選舉公投 誤投票匭均改無效

◎ 王洲明

這次公投與選舉，投錯票匭算無效票，跟過去不一樣。過去投錯票匭算有效票；這次投錯票匭，列入「已領未投票」，也就是統統算無效票。這項計票變革，會影響到勝負差距小的選局。

在二○○四年第十一任總統選舉時（配合第一、二案公投），計票方式為：「選舉與公民投票同時辦理時，誤投票匭之選舉票或公投票，仍屬有效票。」所以要等到全部票匭都開完票，才填寫投開票所報告表。

在二○○八年第七屆立委選舉時（配合第三、四案公投），計票方式同上；於二○○八年第十二任總統大選時（配合第五、六案公投），計票方式依舊維持此模式。

二○一八年地方公職選舉（配合第七至十六案公投，共十案），計票方式改成：「誤投選舉票匭之公投票、或誤投公投票匭之選舉票，都將列入『已領未投票數』計算。」

為何「互相誤投票匭」不列入計算？推測是要提早公布「當選結果」；如果依照慣例，俟全部十項公投票匭開完，才填寫投開票所報告表，預計要到深夜才能知道選舉結果，恐怕會引起作票疑慮與騷動。

故此次開票作業增列：「選舉票匭開票完畢，主任管理員應即會同主任監察員核計確定開票結果，即填寫投開票報告表一式三份，宣布選舉開票結果，將其中一份張貼於開票所門首，一份先派工作人員送至鄉鎮市區選務作業中心…；再進行公民投票開票。」換句話說，開公投票前，就宣布公職候選人的開票結果。

誤投票匭，列為「已領未投」（算無效票），此點跟過去不同，要加強宣導，否則會發生難以預測的後果。因為根據過去經驗，村里長與鄉鎮市區民代表的選區小、公民數少，常出現輸贏差距甚微（甚至同票）。這次提前公布（確定）候選人得票數後，輸的候選人，在公民票匭陸續發現有投給他的選票，過去都算有效票、這次卻被列為「已領未投」（無效票），且這些票數足以影響勝負。選務機關如未加強宣導，這些選務人員，當晚恐怕無法離開投開票所。

（作者為台中市選舉監察小組召集人）