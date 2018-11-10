社論》政治統骨 經濟台皮

選舉的最後衝刺階段，馬英九把自己當作超級候選人，提出與台灣內外環境都不搭調的新三不。馬英九自己洋洋得意，國民黨的候選人卻避之唯恐不及。其實，擔心帶衰選情的國民黨候選人也心知肚明，自己是「統派政黨」的候選人，而且， 十分清楚台灣的主流民意與此相反，所以，極力在選舉中隱藏自己的政治「統骨」，有些還披上拚經濟的「台皮」。只不過，按照以往的經驗，一旦他們當選了，就會立刻扯下「台皮」，露出「統骨」。把這種川劇變臉發揮得淋漓盡致的，非馬英九莫屬。

對於正在苦戰的國民黨候選人，馬英九為了自己的政治盤算，在選情緊繃之際向統一暴衝，可以說是很不顧道義的扯後腿。國民黨候選人，想盡辦法要掩飾「統骨」，馬英九偏偏提醒選民，他的同志們的本質為何。不難想像，那些國民黨候選人，會以政治修辭暫時與馬英九劃清界線，以免遭殃。侯友宜說：他現在是選直轄市市長，意識形態的東西放在兩邊，好好為市民做事比較重要。高思博說：政治性議題不是地方選舉的主軸，地方選舉主軸是拚經濟，一切以拚經濟為主。韓國瑜說：這個時間點談統獨問題，是最不需要的，南台灣尤其高雄市，最不需要的、最排斥的就是統獨問題，高雄最需要什麼？要生活、要賺錢、要繁榮、要養育下一代。「這個時間點」的這些反應，似乎表現出國民黨候選人最關心的是地方經濟民生，沒有任何意識形態的懸念。事實是這樣子嗎？

當然不是這樣子！說穿了，國民黨候選人主攻地方經濟民生，目的不是為了苦民之苦，而是為了轉移他們意識形態背離民意的焦點。因為，這個焦點如果被凸顯出來，就會成為他們的票房毒藥。儘管如此，他們在高談闊論地方經濟民生的時候，依舊不自覺地流露出意識形態基因。他們用又老又窮的論述，閃躲改革與轉型正義，進而批評本土政權無力拚經濟，說什麼要「貨賣得出去、人進得來、高雄發大財」。稍加留意，就可以發現，這樣的論述，其實就是馬英九所謂的「兩岸關係好，台灣經濟才會好」的變體，而兩岸關係要好台灣就要接受九二共識同屬一中，也是馬英九的結論。那些國民黨候選人，深知如何投民所好、避人所惡，所以只講經濟美夢不講政治前提。這種愚民選戰技巧，假使真的把選票騙到手，那就是受騙者的羞辱，而不是騙子的無情。

與其他國民黨候選人不同，丁守中回應馬英九新三不：若要走向統一，須有前提，就是在「自由、民主、均富、法治」之下，若無這個條件，一切免談。這樣的回應，乍聽之下四平八穩。然而，想了幾秒又發現不對，像丁守中這樣的有條件統一，語氣固然守住了價值防線，可是，又令人不免立刻想問：如此頭頭是道，一方面積極主張九二共識、同屬一中，卻從來沒有具體的行動促進中國的自由、民主、均富、法治，反而默許中國數位極權統治威脅台灣的民主秩序。只有口號，沒有行動，充其量也就是眼睜睜地看著專制中國霸凌民主台灣。與此同時，他們對香港雙普選落空、新疆再教育集中營、李明哲被失蹤被認罪也從未積極救援。這，不就是統派一貫的鴕鳥演技嗎？

馬英九執政以來，國民黨推出一種政治創意商品，那就是，在中國經濟統戰配合下的政治魔術。這個政治魔術，把經濟民生跟同屬一中，做了一種障眼法的連結，讓人誤以為連結中國台灣經濟才會好，不連結中國台灣經濟不會好，不連結中國台灣經濟好是假象。但是，兩年多來，因為中國因素兩岸陷入僵局，台灣的經濟數據卻出現好轉，只是尚未普遍落實為有感生活。這種時刻，正好是人民對台灣經濟信心的分水嶺，也是國民黨那種騙術的最後一次機會。選民會贏得民主，還是騙子笑傲江湖，一一二四將是關鍵。