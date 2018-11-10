自由廣場》中華奧會是國中之國？

◎ 朱孟庠

中華奧會主席林鴻道引憲章廿七條：政治力介入，阻撓國家奧會活動，恐嚇中華奧會會被除名。中華奧會秘書長沈依婷倒是在十月底卸任前說真話：國際奧會發函給中華奧會，也只是詢問東奧公投程序，是尊重，沒說不准。

是誰把「運動政治化」？把「台灣港澳化」？不就是你國民黨政府、你黨國體制、你中華奧會嘛！一九五二年赫爾辛基奧運，人家給你兩個中國，你說漢賊不兩立，退出；一九七六年加拿大蒙特婁奧運五十八比二請你用台灣，竟然把在美國待命的選手撤回，退出。今天為了延續中華道統，硬要民主台灣世世代代的子孫跟名不副實的「CHINESE TAIPEI」地老天荒，要和「洛桑協議」天長地久？

台灣的悲哀，困境在自己，台灣是撕裂的，敵人在內部，解嚴卅一年舊勢力仍然盤據攪動，中華奧會背後是黨國舊勢力盤據，主席雖是各體協會選出來的，各體協會是舊黨國思維的既得利益者。

外交部長吳釗燮回答立委質詢：若公投通過正名，是否啟動正名程序？部長：「就程序而言，政府受到公投結果所拘束，但若是要向國際奧會提出任何說明或主張，是透過中華奧會。中華奧會根據憲章獨立行使職權，不受政治影響。」

中華奧會是大怪獸？先是恣意欺騙人民，接續加碼恐嚇政府？一直以來跟中國國台辦是言論一致，一鼻孔出氣，挖台灣牆腳。東亞青運被取消，怎不見中華奧會對中國吭聲？怎不說政治干預運動？吃裡扒外欺騙台灣人，敢於欺騙卻不敢站出來辯論。

正名是會員國的權益，一九九一年蘇聯解體，一九九二年蘇聯奧會就不存在了，改成俄羅斯奧林匹克委員會。東奧台灣正名公投案若通過，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，不能把責任全委給中華奧會！

（作者為二○二○東奧正名行動聯盟顧問）