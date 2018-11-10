◎ 魏思源

韓國瑜表示，只要是合法的錢，高雄一定要去賺，尤其韓國、新加坡、澳門都設有觀光賭場，日本首相安倍晉三也剛核准設立三家觀光賭場，合法的錢，為什麼高雄不能賺？

對於拋出旗津設立觀光賭場的主張，我認為這不過是韓製造的其中一個「假議題」，很容易就被拆穿。因為按照目前法規規定，僅離島地區能開放設置觀光賭場，而高雄旗津根本不在離島建設條例規範之內。此外，賭場絕非市長想蓋就蓋，重點在於法令必須鬆綁，且經公投取得共識。遑論即便公投闖關成功，目前也沒有法源可設賭場，試看六年前「觀光賭場管理條例草案」就躺在立法院遲未排審，立法院各黨團態度也傾向保留，甚至反對。

再者，就算不要單純從道德角度去思考賭場開放問題，純粹從經濟面考量，仍有兩個疑問有待解答。一，現在開放設立賭場，在博弈視為一種區域競爭型產業的領域，旗津相對澳門和新加坡還有競爭優勢嗎？還有，開放賭場就真能挽救、活絡地方經濟，讓高雄在地人都能雨露均霑嗎？

旗津是高雄港門戶，也是高雄的歷史發源地，當地有著多元的歷史與文化，更擁有台灣海峽南端的漁場，而且港灣內的潟湖淺海適合洄游魚類聚集。今天地方首長不積極規劃旗津島為觀光地區，提升其地方文化產業的發展，卻朝開賭場可能讓社會付出各種有形、無形的成本，也對治安、生態與生活品質等各方面帶來嚴重負面衝擊，實在令人費解。

（作者從事資訊業）